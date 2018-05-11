辛吉斯助阵Curaprox科瑞宝士东方购物京东店开业

5月9日，瑞士先锋口腔护理品牌Curaprox科瑞宝士东方购物京东专卖店盛大开业，作为Curaprox科瑞宝士的品牌代言人辛吉斯此次“放下球拍，拿起牙刷”，与东方购物一同为更多的消费者传达口腔护理健康新理念。

此次活动，辛吉斯在位于东方明珠的东方购物新品体验馆，热情地与现场的东方购物顾客和球迷合影留念，并将自己的口腔护理心得与健康知识分享给顾客及球迷们。全程辛吉斯标志性的露齿笑容也让不是球迷的顾客们都“路转粉”。

当晚，辛吉斯现身东方购物的高清演播大厅，在荧屏前为东方购物与京东的观众们分享自己的口腔护理秘诀与心水之物Curaprox科瑞宝士BiW亮白系列产品。直播后，辛吉斯表示，上一次来到东方购物的体验令她十分难忘，时隔2年再次到来，东方购物的直播模式、商品种类变得更加丰富有趣，更有幸能够为中国的消费者分享口腔护理心得，推荐优质的顶级口腔护理产品。

“口腔护理专门店”开业造势 整合营销多管齐下

东方购物自2016年独家引进瑞士先锋口腔护理品牌Curaprox科瑞宝士至今，使用过该产品的消费者好评如潮。今年，东方购物以“跨界新零售，购物新体验”为概念对商品进行了精准的优化，Curaprox科瑞宝士东方购物京东专卖店的开业正是以此为契机，为更多没有使用过Curaprox科瑞宝士产品的消费者传达口腔护理健康新理念。