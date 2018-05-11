被阿里巴巴看好的跨境电商蓝海，上海商业会计学校率先起航

目前，全国跨境电商领域人才缺口达到了450万。记者从上海商业会计学校获悉，该校把握机遇，成立了国际商务（跨境电商方向）中高职教育贯通班，以培养一批适应时代潮流的“跨境电商移动端运营人才”。

跨境电商领域人才缺口达到了450万

最近的2018阿里巴巴跨境峰会上，阿里巴巴CBU联席总经理杨猛提到了战略性的一点：目前来说，跨境电商仍然是一片蓝海，阿里巴巴将持续赋能跨境电商货通全球。

被阿里巴巴这么看好的跨境电商，这几年的发展势头一直很迅猛。随着“互联网+”和“一带一路”倡议的提出与实施，跨境电商的交易规模呈直线上升，市场的扩容也催生了巨大的人才需求，86%的被调研企业表示严重缺乏跨境电商人才。

目前，全国跨境电商领域人才缺口达到了450万，各个跨境卖家对人才的需求非常大，而跨境电商作为新兴行业，业内现有的人才本来就少，当下的中、高职人才培养也都有不足。

为此，上海商业会计学校把握机遇，成立了国际商务（跨境电商方向）中高职教育贯通班，以培养一批适应时代潮流的“跨境电商移动端运营人才”。

据了解，该专业由上海商业会计学校和上海电子信息职业技术学院联合打造，强强联手，五年贯通，校企合作，优质培养，可以帮助学生更好地适应社会，做时代的弄潮儿。

中高贯通，培养多维复合人才

与普通中高职不同，上海商业会计学校对跨境电商中高贯通人才的培养目标更加多维，只有多维的复合型人才才能够更好地为企业、为社会服务。除了要懂传统进出口贸易，还要皆备“大、智、移、云”，即大数据、人工智能、移动商务、云平台等互联网新领域的技术应用能力。

为了培养具有高素质、较强英语交流能力、信息技术扎实、国际贸易业务能力强、懂经营善管理会技术的高等复合型人才，上海商业会计学校精心打造了课程体系四大模块，形成了新的三大主体课程。

所谓“四大模块”，即包括以职业素养养成为核心的公共文化课，以职业岗位复合能力为纽带的专业核心课，以实践能力提高为准绳的实践课和以职业能力提升为目的的职业拓展课。而“三大主体课程”，则包括外语课程、技术课程、跨境电商等管理课程。

上海商业会计学校的李老师介绍，中高贯通培养的优势就在于可以对课程进行重新整合优化，剔除重复课程、提升重要技能，根据贯通培养的需要，还可以机动灵活地新增若干课程。在这种课程体系的教育下，学生可以随时了解到新技术，感知到新讯息，并用专业技能作为支撑，来将技术语言转化为商业语言，实现跨境电商的运营。

“学校还将管理与运营类作为人才培养核心岗，技术设计类、营销推广类作为人才培养的辐射岗，可以说，贯通班学生毕业可以胜任的岗位本来就很多，而再经过2-3年的实践，他们可以获得更长远的发展空间。”李老师说。

两校贯通，强强联合，向蓝海进发

据介绍，上海商业会计学校作为国家级重点中职学校、上海市中职教育改革特色示范校，拥有强大的行业支持，该校电子商务专业所在的商贸专业群也是上海市精品特色专业、品牌建设专业。

而对接院校上海电子信息职业技术学院，更是国家示范性高职建设骨干院校、上海市高职示范校，荣获上海市职业教育先进单位称号，该校的国商专业也是全国示范校骨干专业。

两校的强强联合，不仅可以使彼此的优质师资可以无缝对接、沟通顺畅、高效合作，还可以为学生提供更多的专业支持和保障。

此外，值得一提的是，两校双方实训资源充足，一旦贯通成功，便可以实现校内国际商务模拟实训室、商务谈判实训室、电子商务实训室等16个实训室，校外南京世格公司、上海新朝业信息科技有限公司、百联全渠道电子商务有限公司等120多个校企合作单位的齐抓共管，以及260多个顶岗实习合作单位的实习资源共享——这种软件硬件的双重保障，为学生们扬帆进入跨境电商的蓝海提供了十足的底气和自信。

在贸易全球化和消费电子化的大趋势之下，跨境电商扶摇直上，并且对人才需求提出了专业化和多元化的双重要求，目前上海能提供这种人才培养的中高职学校还是比较稀有的，上海商业会计学校作为其中之一，该专业的报考热门程度可想而知。

据悉，2018年，上海商业会计学校国际商务（跨境电商方向）中高职贯通专业计划招收30人，学制5年。