首届“520钻石购物节”将于下周举行

5月11日上午，东方购物联合上海钻石交易所、泰泓珠宝在中国钻石交易中心大厦启动三方战略合作新闻发布会，宣布由三方共同打造的首届“520钻石购物节”将在5月18日到20日期间举行，届时有直采于全球各地的3000多颗优质裸钻供消费者选购，同时还提供报关、交税、质检等一站式的交易服务。

据了解，中国钻石首饰消费以年均15%的速度持续增长，成为仅次于美国的第二大钻石消费国。同时，作为打响“上海购物”的重要名片，钻石珠宝类商品或将在首届中国国际进口博览会中承担起“主角的戏份”。

发布会上，上海钻石交易所总裁林强提到，“上海钻石交易所是全球5大钻石交易所之一，同时也是国内唯一的钻石交易合法平台。作为首届‘520钻石节’的举办点，上海钻石交易所将为广大消费者提供公正、专业、权威的购物保障。”

据了解，在“520钻石节”期间，顾客将享受到“绿色通道”，凡是在现场购买裸钻的顾客，均可享受报关、交税、质检等一站式的交易服务，享受便捷、权威的购物体验。

东方购物总裁林震表示，“本次我们达成亲密无间的战略合作关系，意味着将打通行业壁垒，互通资源，深入对接平台与产品。‘520钻石节’作为本次合作孵化的首个成果，融合东方购物“跨界新零售，购物新体验”概念，也是三方首次试水钻石交易领域的新模式。”

林震还透露，“品质钻石”、“无中间商”、“保真可信”是“520钻石节”的关键词，原先复杂的流通环节将被“一一砍除”。届时，来自全球各地的300多家优质钻石供应商和3000多颗优质裸钻汇聚现场，零距离呈现在消费者眼前的将是经过层层筛选，纯净无暇的优质裸钻。

据悉，届时东方购物的专业团队将“驻扎”活动现场，为消费者提供品质检验、售后等全方位的精准服务，确保消费者买的安心，用的放心。此外，东方购物精心准备了比利时婚礼旅行的惊喜大礼，现场成功购买裸钻的消费者即有机会成为幸运儿，前往比利时享受由安特卫普市副市长亲自主持的婚礼仪式。