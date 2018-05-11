上海国际航运中心建设、规范国企领导从业行为，市委常委会研究了这些事项

本报讯 市委常委会今天下午（5月11日）举行会议，研究上海国际航运中心建设、上海市清洁空气行动计划、规范国有企业领导人员从业行为、中央巡视反馈意见整改等事项。市委书记李强主持会议并讲话。

会议听取上海国际航运中心建设进展情况及下阶段工作重点，指出上海国际航运中心建设历经20余年，取得了重要进展。下一步要紧紧围绕国家战略，明确目标，下大决心扎实推进。要抓紧形成国际航运中心建设三年行动计划。各牵头单位要按照重点任务表明确的具体措施和责任分工，逐项推进落实；参与单位要全力配合，协同推进。要聚焦重点工作和亟待突破的瓶颈问题，加强与国家有关部门的沟通。要发挥好上海国际航运中心建设工作推进小组办公室的作用，加强统筹协调、评估督查，形成合力推进解决重点、难点问题。要进一步强化同长三角地区其他省市的协同联动，共同努力为推动长江经济带发展、服务“一带一路”建设作出更大贡献。

会议审议了《上海市清洁空气行动计划（2018-2022年）》，要求坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻新发展理念，坚决打赢蓝天保卫战，让市民群众有实实在在的获得感。要充分认识任务的艰巨性，下更大决心、花更大力气、采取硬措施，加强综合治理，聚焦重点领域、重点区域，加快产业结构、交通结构和能源结构调整。要立足长三角更高质量一体化发展，深化区域联防联控，加大协同治理力度。全市各区、各部门要强化责任落实，细化工作方案，形成工作合力，务求取得实效。

会议原则通过《关于市管国有企业经营管理活动中防止领导人员利益冲突的办法（试行）》，强调要对标中央精神，制定企业领导人员廉洁从业的负面清单，重点关注容易产生利益冲突的经营管理领域，扎紧制度笼子。要立足关口前移，强化综合防范，促进企业领导人员正确履职，既要干好事、又要不出事，更好保障国有企业改革发展。

会议听取了中央第二巡视组反馈意见整改情况的汇报。自2014年中央第二巡视组在上海开展巡视以来，市委高度重视反馈意见，即知即改、逐件逐条落实巡视整改任务。会议强调，要进一步以高度负责的态度驰而不息、举一反三，不折不扣全面完成好整改任务。

会议还研究了其他事项。（网站首页图：晨报微信制图）