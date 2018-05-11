习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议强调：加强领导周密组织有序推进 统筹抓好中央和地方机构改革

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央视网消息（新闻联播）：中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平5月11日下午主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议并发表重要讲话。他强调，党的十九届三中全会以来，中央和国家机关机构改革取得重大进展，要注意边实践、边总结，把好经验运用好，周密组织地方机构改革，使中央和地方机构改革在工作部署、组织实施上有机衔接、有序推进，确保深化党和国家机构改革取得全面胜利。

中央全面深化改革委员会副主任王沪宁、韩正出席会议。

会议审议通过了《关于地方机构改革有关问题的指导意见》、《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》、《推进中央党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管试点实施意见》、《高等学校所属企业体制改革的指导意见》、《企业职工基本养老保险基金中央调剂制度方案》、《中央企业领导人员管理规定》、《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的意见》、《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》和《关于党的十八大以来有关改革任务分工调整的请示》、《党的十九大报告重要改革举措实施规划（2018—2022年）》。

会议审议了《深化党和国家机构改革进展情况报告》。

会议指出，加强国有企业资产负债约束，是落实党的十九大精神，推动国有企业降杠杆、防范化解国有企业债务风险的重要举措。要坚持全覆盖与分类管理相结合，完善内部治理与强化外部约束相结合，通过建立和完善国有企业资产负债约束机制，强化监督管理，做到标本兼治，促使高负债国有企业资产负债率尽快回归合理水平。

会议强调，推进中央党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管试点，要坚持政企分开、政资分开、所有权与经营权分离，理顺中央党政机关和事业单位同所办企业关系，搭建国有资本运作平台，优化国有资本布局结构，提高国有资本配置和监管效率，有效防止国有资产流失，实现企业健康发展和经营性国有资产保值增值。

会议指出，高等学校所属企业体制改革，要坚持国有资产管理体制改革方向，尊重教育规律和市场经济规律，对高校所属企业进行全面清理规范，理清产权和责任关系，分类实施改革工作，促进高校集中精力办学、实现内涵式发展。

会议强调，建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，是实现养老保险全国统筹的重要举措。要从我国基本国情和养老保险制度建设实际出发，在不增加社会整体负担和不提高养老保险缴费比例的基础上，通过中央调剂基金筹集、基金拨付、基金管理、中央财政补助，合理均衡地区间基金负担，实现基金安全可持续，实现财政负担可控，确保各地养老金按时足额发放。

会议指出，加强中央企业领导人员管理，要坚持党管干部原则，坚持发挥市场机制作用，坚持德才兼备、以德为先，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，建设对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的中央企业领导人员队伍。

会议强调，加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，要坚持以人民为中心的发展思想，按照兜底线、织密网、建机制的要求，深化体制机制改革，健全责任体系，明确属地责任，加强监督管理，强化责任追究，切实维护流浪乞讨人员合法权益。

会议指出，改革完善医疗卫生行业综合监管制度，对维护人民群众健康权益具有重要意义。要准确把握医疗卫生事业发展的规律和特点，转变监督管理的理念、体制和方式，从重点监管公立医疗卫生机构转向全行业监管，从注重事前审批转向注重事中事后全流程监管，从单向监管转向综合协同监管，提高监管能力和水平。

会议强调，党的十九届三中全会以来，在党中央坚强领导下，深化党和国家机构改革加大统的力度、明确改的章法、做好人的工作，在较短时间里取得重大进展，各方面思想统一、热情高涨、行动迅速、推进稳妥，呈现出气势如虹、势如破竹的良好局面。这充分说明，党的十八大以来我们领导全面深化改革打下的基础是好的，前一段探索的机构改革工作机制和方法也是有力有效的。

会议指出，根据党的十九届三中全会部署，地方机构改革要抓紧启动、压茬推进。总的要求是，全面准确贯彻落实党中央关于机构改革的部署要求，坚决维护党中央权威和集中统一领导，确保上下贯通、执行有力；赋予省级及以下机构更多自主权，允许地方因地制宜设置机构和配置职能；严格各级党政机构限额管理，强化编制管理刚性约束；着眼于服务方便人民群众、符合基层事务特点，构建简约高效的基层管理体制；深化综合行政执法改革，完善市场监管和执法体制。

地方党委要加强对机构改革工作的领导，统筹研究机构改革方案制定和组织实施，把思想政治工作贯穿改革全过程，保证改革期间各项工作连续稳定。省（区、市）党委职能部门和政府组成部门总体上要同中央和国家机关机构对应，在此基础上，各地可以根据本地经济社会特点和工作需要因地制宜设置相关机构。要在转变和优化职责上下功夫，上下职责要能打得通、衔接得上。有关方面要加大对地方机构改革的指导力度，把情况和问题摸准摸透，逐一研究解决。

会议强调，地方抓改革要坚持问题导向，对一些起关键作用的改革，要加强形势分析和研判，抓住机遇、赢得主动。指导和推动地方改革要注意分类指导，既要有全局的统一性，也要有局部的灵活性，发挥好导向和激励作用。

中央全面深化改革委员会委员出席，中央和国家机关有关部门负责同志列席会议。（网站首页图：新华网图片）