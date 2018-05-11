习近平主席同阿根廷总统互致信函

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：5月11日，国家主席习近平同阿根廷总统马克里互致信函。双方就中阿关系、二十国集团领导人峰会和阿根廷当前经济金融形势等交换看法。

习近平在信中表示，去年马克里总统来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛并成功进行国事访问，其间我们达成的各项共识得到积极落实，两国各领域交流合作稳步推进。我高度重视中阿关系发展，愿同你一道继续引领双边关系发展，扎实推进重大项目，推动中阿全面战略伙伴关系迈上更高水平。

习近平表示，中方坚定支持阿方主办今年二十国集团峰会，愿同阿方加强协调配合，把握好峰会的基调和方向，坚持多边主义，加强全球治理，建设开放型世界经济，使峰会取得成功。

马克里在信中表示，阿中全面战略伙伴关系日益紧密且成果丰硕。阿方全力支持共建“一带一路”倡议，愿同中方加强全方位合作。阿根廷在担任二十国集团主席国期间，将继承并延续杭州峰会的共识和成果。

马克里向习近平介绍了当前阿根廷国内经济金融形势及应对举措。

习近平指出，近来受外部因素影响，包括阿根廷在内的部分新兴市场国家国内经济环境面临新挑战。中方坚定支持阿方为实现国家稳定和发展所作的努力，并愿提供力所能及的帮助。相信阿根廷能够克服暂时的困难，实现经济的长期稳定和健康、可持续增长。中方对阿根廷的发展充满信心，对两国关系的未来充满信心。