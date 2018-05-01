重磅展会助力“上海文化”品牌-长三角文博会、上海装博会今年亮相

晨报记者 曾索狄

昨天，第十四届中国（深圳）国际文化产业博览交易会上传出两个好消息：今年，上海将有两场重磅的文化类博览会亮相。其中，上海、江苏、浙江、安徽共同商定，将于2018年11月29日至12月2日在上海展览中心举办首届长三角国际文化产业博览会。首届CDEX 2018上海国际文化装备博览会则将于今年6月15日至6月17日，在上海浦东新国际博览中心举行，这也是我国首个国际文化装备博览会。

长三角文博会促一体化发展

长三角是全国经济最为发达的地区，也是全国文化产业最为繁荣的地区。上海、江苏、浙江、安徽三省一市联合举办长三角国际文化产业博览会（以下简称“长三角文博会”），将聚焦服务国家文化发展战略、长三角一体化发展战略和世界级城市建设战略，是把长三角建设成为全国贯彻新发展理念的引领示范区、成为全球资源配置的亚太门户、成为具有全球竞争力的世界级城市群之重要举措。

记者获悉，长三角文博会将常年在上海举办，首届展会定于2018年11月29日至12月2日在上海展览中心举办，展览面积近20,000平方米； 第二届展会定于2019年末在国家会展中心（上海）举办，展览面积和展会规模等将进一步扩大。

2018长三角文博会分为展览展示、高峰论坛、相关活动三大部分。展览突出了“条”与“块”的有机结合，形成“1+4+4”展览内容构架：即一个长三角文化产业历史发展观作为序馆，四个省市文化形象馆和四个文化产业主题馆。展会期间，2018长三角文博会高峰论坛将以“推进一体化，激发新动能”为主题，深入探讨长三角文化产业在新时代一体化发展的目标、路径和举措，分析长三角文化产业在市场融合、产业融合、政策融合等方面的突破重点。

此外，2018长三角文博会将举办多样的活动，介绍长三角和国内外文化产业企业的新成果、新项目、新技术；推介长三角各地在项目、招商、吸引人才方面的新需求和新政策。在文化亲民、惠民、富民方面，文化企业和机构将在2018长三角文博会进行现场演示和成果推广。2018长三角文博会还将邀请三省一市推荐文创产业的最佳案例，吸引社会关注：评审后推荐数十条特色旅游线路，形成文博会场内与场外、中心与全域辐射的结合，突出文商旅体联动，鼓励全社会的广泛参与，使长三角的文化产业成果可看、可游、可乐、可购。

“装博会”激活文旅资源

文化装备产业的影响力近年不断增强，6月15日-6月17日，首届CDEX 2018上海国际文化装备博览会（以下简称2018“装博会”）将在上海浦东新国际博览中心举行。据悉，这将是我国首次举办国际文化装备博览会，它以“文化装备让文旅资源‘活’起来”为主题，邀请来自全球的文旅演艺、主题游乐、数字博物馆、展览展示、出版印刷等五大类技术、产品赞助商，多个行业协会组织，以及一百余家产业链上下游服务商共同参与。

记者了解到，2018“装博会”将以4个展馆的规模，展现中国文化装备业走进新时代的历程和阵容；展览国际一流的智能文化装备；展示国际一流水准的文化装备应用案例；并举办国际文化装备全产业链创新大会。同时，来自美国迪士尼、环球影城、太阳马戏团、百老汇等国际知名大型主题公园的创意人，《星球大战》、《变形金刚》、《星纪迷航》 等经典巨作的影像、场景设计师等全球顶尖传媒娱乐业界精英，都将来沪参加2018“装博会”的“国际日”报告会。两天四个专场“文化装备全产业生态创新大会”，除了现场展示文化装备成功应用案例和智能生态展厅，来自主题娱乐、文旅演艺、智能文娱、商业休闲、数字多媒体等领域的全球知名的制作人、导演、创意团队和技术供应商还会分享各类优秀案例。

另外，为期3天的2018“装博会”将有2天向公众开放。开幕前，组委会与中华文化促进会等相关机构还联合举办文化装备应用创新案例评选推荐活动，征集在国际国内旅游景区、主题娱乐、商业空间、装置及新媒体艺术、以及体育、游戏、儿童教育等场景体验等项目上的文化装备创新成功案例。在展会闭幕日，组委会将揭晓最终麟选推荐的20个优秀案例，同时表彰在文化装备创新应用中的领军人物和领先者团队。