主场战重庆斯威，高迪将首发-莫雷诺已训练 秦升还在治疗

晨报记者 甘 慧

莫雷诺、秦升等几位伤员的情况怎么样？谁会顶在前锋线上？这是今晚上海绿地申花与重庆斯威赛前大家最关心的问题。昨晚的赛前新闻发布会上，这些问题都基本有了答案。

昨晚，吴金贵携高迪出席了赛前新闻发布会。根据中国足协的相关规定，出席赛前新闻发布会的队员，必须是第二天比赛的首发队员，否则球队会受到警告及罚款的处罚。足协杯与南通支云的比赛，孙世林出席了赛前新闻发布会，可由于适应场地训练中受伤，他未首发登场，申花因此吃到了一张罚款。

所以，正常情况下，出席赛前新闻发布会的队员将会出现在第二天球队的首发名单中。谈起第二天的比赛，高迪说：“在这周的训练当中，像吴导所说的，我们对于高空球以及他们的快速反击，进行了针对性的部署，如何抓住对方的漏洞，做好充分的准备。明天的比赛，我们会全力以赴取得胜利。”高迪还介绍了自己的情况，“对于我个人而言，放松心态，怎么样帮助球队取得胜利才是最重要的，希望能帮助球队夺得3分。”

在上轮中超与广州富力的比赛中，莫雷诺和秦升都因伤被替换下场，周中的媒体公开训练课，两人都没有参加球队的训练。赛前新闻发布会上，吴金贵介绍了两人的情况，莫雷诺已经跟队训练。秦升的跟腱是旧伤，长久以来都是边治疗边比赛，一直在坚持着，但上一场比赛他实在坚持不下去，目前在积极配合治疗，在恢复期间。”从吴金贵的这一表态看，秦升本场比赛上场可能有一定的难度。

尽管目前球队人员不整，但是吴金贵希望球队能够展现很好的精神面貌，打出精彩的内容，“球队从上一轮比赛回到上海后，在基地进行调整和准备。尽管人员不整，但球队做了积极准备，进行了针对性训练，希望展现出不一样的精神面貌，打出更为精彩的内容。”