第三届WESG城市开启新一轮申办

晨报记者甘慧报道 阿里体育电子竞技官方微博近日发布文章，宣布由阿里体育举办的第三届世界电子竞技运动会（简称WESG2018）开启新一轮的预选赛城市申办。这意味着新一届WESG已经进入筹备阶段，仍将像去年一样采用传统体育赛事的申办模式，在各大城市展开预选赛。据阿里体育文章透露，现已有不少地区的企业向组委会表达了举办意愿，WESG组委会将从6月起陆续公布第三届WESG各城市预选赛的申办情况。

据悉，与去年首次开放申办相比，第三届WESG赛区将会有重点/标准赛区的分级，其中，重点赛区将获得主办方阿里体育更多的办赛支持，包括更高赛事奖金，更丰富的招商权益等。全国省、直辖市、自治区的团体和单位都可申办成为WESG的预选赛赛区，各赛区的优胜者将代表所在地区晋级下一级别的赛事。今年3月的第二届WESG 全球总决赛比赛期间，阿里体育创始人兼CEO张大钟曾向媒体介绍，提交第三届赛事申办材料的国家和地区那时便已经超过20个。据悉，目前广东、广西两大赛区已率先签约成为重点赛区。