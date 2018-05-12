疲惫上港队遇上拼命垫底队-佩雷拉透露会做一定程度轮换

记者 俞 炯

（晨报贵阳5月11日电）

领头羊上海上港客场周六下午遇上排名垫底的贵州恒丰，这场比赛看似没有悬念，却因为上港队近来三线作战持续低迷的状态而变得看点十足。

上港队是联赛三轮不胜加两连败，贵州恒丰是联赛五连败。上港队下周三还有主场和鹿岛鹿角的亚冠淘汰赛生死战，而贵州恒丰这边更是爆出了准备好单场1000万人民币的赢球奖金。不过昨天，贵州恒丰俱乐部专门通过官方渠道对赢球奖金一事进行了辟谣，并宣布对俱乐部相关的媒体部门处理不当进行处罚。

在赛前新闻发布会上，贵州恒丰主帅曼萨诺的话语里能听得出他背负着巨大的压力，“明天对阵上港队是一场关键的战役，上港队是联赛领头羊，他们能踢亚冠，有很多能力非常强的球员。但这是我们必须要赢下的比赛，希望明天的运气会站在我们这边。”

对手准备拼命，上港队因为三线作战的密集赛程，这次真的是感到累了。来到贵阳奥体中心体育场参加赛前训练的球员的只有8名替补和必须参加发布会的首发U23球员陈彬彬。在周三客场和鹿岛鹿角比赛中首发的主力们虽然中午和全队一起包机抵达贵阳，但都没有前往球场，而是留在酒店休息和治疗。

这样的情况下，急需一场联赛胜利来保住积分榜头名位置的上港队会在明天的比赛中轮换吗？佩雷拉的回答倒是很干脆，“明天我们肯定会有一定的轮换，至于怎么轮换等到明天大家就知道了。”

至于队长胡尔克，有伤的他并没有跟随球队到贵阳，而是留在上海恢复。今天中午胡尔克在社交网络上发了一段自己在训练基地健身房里运动的小视频，至少现在已经可以全力踩单车了。不过佩雷拉关于胡尔克何时复出的回答，却有些不乐观，“如果我们的医务组能再创造一个奇迹的话，胡尔克也许会在下周三的亚冠比赛中出场。”

贵州恒丰尽管排名垫底，但是急于抢分的他们战斗力不容小觑，佩雷拉也是这么认为，“我们的对手也处在困难的阶段，他们也想着要拿三分，要在积分榜上尽快提升自己靠后的排名。明天的比赛，我们在战术上要踢得更加聪明，做好对比赛节奏的把控。希望我们的队员表现出应该有的实力，拿到一个好的结果。”