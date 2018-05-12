连亏三年，今年首只暂停上市股诞生

晨报记者 曹西京

连续三年亏损的 *ST 众和5月15日起将暂停上市，成为今年首只暂停上市股票。不过，目前已有债权人向公司提出重整申请，法院尚未正式裁定受理重整程序。拟参与和推动重整的战略投资人兴业矿业将提供不超过6亿元的财务资助。“战略投资人和公司将积极推动公司实施重整，通过重整程序化解债务危机，避免退市风险。”*ST众和称。



正在积极寻求战略投资人

*ST众和主营业务为纺织印染和新能源锂电两大板块，拥有五条国内先进的染色生产线和相配套的后整理设备，为福建省“百家重点企业”、福建省民营百强企业、国内棉休闲面料龙头企业和莆田市首家国内上市企业。

2017年，*ST众和实现营收7.54亿元，但净利润亏损10.4亿元，2015年、2016年公司已连续两年亏损逾1亿元。公司今年一季度再度亏损5116.56万元，上半年预亏5000万元至9000万元。公司表示，今年将通过五项措施保障持续经营能力，恢复盈利能力，争取2018年扭亏为盈，达到恢复上市的条件。五项措施包括，*ST众和及其子公司将接受战略投资人财务资助，从而补充新能源板块流动资金，并解决纺织板块职工安置及其他费用等资金缺口； 继续寻求低效纺织资产的整体剥离，降低成本及费用等。

此前*ST众和公告，拟引入内蒙古兴业矿业股份有限公司作为战略投资人参与和推动公司的重整等。兴业矿业董事会、股东大会已审议通过向*ST众和提供不超过6亿元的财务资助。该财务资助相关议案亦经公司董事会、股东大会审议通过。

兴业矿业或充当拯救者

看来，在三次挂牌转让纺织板块资产期间未能征集到符合条件的意向受让方后，*ST众和仍将剥离纺织资产，将重生希望寄托在锂矿和新能源板块。

*ST众和手中握有优质的锂矿资源。公司旗下的阿坝众和新能源有限公司持有马尔康金鑫矿业有限公司(简称“金鑫矿业”)98%的股权，金鑫矿业是目前国内为数不多拥有规模较大在产大型锂矿山的公司。

4月8日晚间，*ST众和公告显示，公司正在筹划重大事项，涉及引入兴业矿业参与和推动公司破产重整、接受兴业矿业向公司提供财务资助、收购新能源行业相关资产等。兴业矿业同天也公告，正在筹划参与和推动上市公司众和股份破产重整，使众和股份整体恢复持续经营能力和盈利能力，并通过重整取得*ST众和的控制权，将兴业矿业的业务范围延伸到锂矿、新能源领域。

在5月10晚公告中，公司在争取恢复上市的具体措施中也提到，公司及新能源板块子公司将利用兴业矿业提供的财务资助，合理安排生产经营计划，扩大锂盐加工和锂电池材料业务，完善金鑫矿业开采条件，促进公司新能源锂电板块业绩全面提升。