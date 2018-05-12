回落就抢医药、芯片股

晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市在银行股的掩护下，悄悄展开调整，盘中汽车、有色、锂电池等板块较抗跌，午后，多头一度启动粤港澳大湾区板块，但跟风盘不多，很多股票临收盘时出现跳水，最后沪市报收3163点，下跌0.35%，创业板跌幅超过1.64%。



工业机器人空间大

《“十三五”国家科技创新规划》提出，面向2030年，再选择一批体现国家战略意图的重大科技项目。目前的16个国家重大专项实施周期到2020年结束，而面向未来部署的科技创新2030重大项目从2016年开始，实施周期到2030年结束。

目前国内工业机器人产量最高的企业年产量在2000台（套）左右，而世界工业机器人年产量最高的公司产量在2万-3万台（套）。工业机器人产业将形成良性生态配套，3-5年后，中国工业机器人自主生态产业链将初步形成。国内企业将由原来生产简易形态机器人，提升为能够生产适用多个行业的工业机器人。专家表示，未来三至五年，从宽泛的概念看，服务机器人年产值有望超过目前工业机器人年产值。

国家统计局数据显示，2017年，中国工业机器人产量13万台（套），同比增长81%。以扫地机器人为例，目前市场渗透率很低，家用服务机器人领域未来空间很大。

银行股基本面优质

在已公布的2017年分红实施方案或分红预案的公司中，共有21家上市银行股息率超一年期定存利率（1.5%），占行业内已公布2017年分红实施方案或分红预案的上市银行比例为80.77%。

事实上，尽管近年来银行业整体净利润增幅有所波动，分红比例随之也有所不同，但在完善的利润分配机制之下，部分银行一直坚持为股民分红。据统计，截至5月10日，已披露2017年利润分配方案或预案的21家上市银行，合计分红超3700亿元。

业内人士认为，上市银行的高现金分红表明银行蓝筹股更具投资价值，这为未来银行吸引更多的投资者，增强上市银行资本实力和提高对实体经济的支持能力将奠定坚实的基础。

趋势上行是大概率的

本周有一个交易特点，上证指数始终强于中小创，说明市场主流资金兴趣仍在MSCI概念上，目前沪市均线排列是健康的，本轮反弹最终应该会冲击60日均线，不管是一下子冲上去还是徘徊后迂回攻占，沪指趋势上行是大概率的。

技术上，KDJ的背离走势预示着短线大盘有结构性分化要求，投资者对短线连续拉高品种，可考虑顺势减一些仓位，但对手上符合结构性行情圈定的板块和个股则不需要慌张。一些热门板块的回调整固正是逢低买进和持仓的大好契机。笔者前期一直强调的医药、电子芯片、高端装备、化工、医药、大消费、工业互联网等高科技成长股，下跌就是机会，投资者要敢于抄底这些股票。未来核心投资机会就在高科技股和低估值的价值成长股，把握好这一大方向，就不要怕震仓洗筹。