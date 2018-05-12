风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

几经讨论却始终未能落实的海南赛马运动如今终于靴子落地，中央层面首次提出在海南发展赛马运动。

赛马运动背后是对开放马彩的期待。虽然目前并未有官方表态要在海南开放马彩，但从此番海南经济开放的举措和资本布局来看，似乎为海南开放马彩留下了探索空间。业内预测：如果赛马博彩放开，那么海南大开放的所有政策中这项措施是最超预期的。

“4月14日，中共中央、国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，支持在海南探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。刹那间，以罗牛山为首的几只博彩概念股迅速拉升。”高智说。赛马运动在国内一直是有的，但内地是否具备开彩票的条件就一直没有权威说法。

“其实，海南将探索赛马运动和赛马彩票的传闻从未间断过，也一度带动相关概念股飙涨。2009年12月，国务院出台《关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》中指出，在海南试办一些国际通行的旅游体育娱乐项目，探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票，当时就令人浮想联翩。”郁教授道。据说国家相关部门对马彩的研究一直没有停过，2016年《体育彩票发展‘十三五’规划》中，就将推进赛马彩票研发列为重点任务之一。

“我对海南是否推出赛马彩票并不十分在意，我觉得这是水到渠成的事，一个开放的中国，应该自信能管理好这些特殊行业。我倒是非常不理解的是互联网彩票为什么从2015年被暂停至今，如果现在各行各业都在被鼓励搞互联网+的话，为什么最适合网上投注的互联网彩票却不受待见？如果赛马彩票都被允许搞的话，互联网彩票怎么就成了洪水猛兽？”高智说。十几年来，互联网彩票被暂停过5次，前4次都在暂停数月后就重新开禁了，但这一次暂停时间已经超过3年，彩票投资者都在翘首以盼有关部门能与时俱进，尽快开禁。

下周一行情预测：收阳

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