中科金控1.5亿资管产品兑付危机解除-中科建设表态：有能力也有意愿提供代偿

晨报记者 林劲榆

因可能违约而沸沸扬扬的华创证券1.5亿资管产品“华创中科金一号集合资产管理计划”迎来峰回路转。

昨天，中科建设表示，华创中科金一号集合资产管理计划不会出现兑付危机，产品在最后资金归集阶段出现失误，但中科建设、中科金控和华创最终达成一致，该产品并未违约。

风险资管产品出问题

在资管产品发行和管理遭遇政策严管的背景下，华创中科金一号的风波引起了广泛关注。

华创证券管理的“华创中科金一号集合资产管理计划”本应于4月28日期满，但因资金最终投向的中科金控资本管理有限公司（以下简称中科金控）未能及时还款而触发违约风险，涉及金额约1.5亿元。

华创证券所发的这款“华创中科金一号集合资产管理计划”，其实际资金用途，是为中科金控补充流动资金。根据有关资料，“华创中科金一号集合资产管理计划”投资者认购300万元以上份额的收益率为8%，100万元至300万元的收益率为7.8%。

不过，事件发生后，中科金控和中科建设均相继表示将承担兑付责任，由于资金分配日要到月底，所以从目前来看，该资管计划违约风险已暂时解除。

该款资管产品承销商华创证券已在5月10日发布公告，并表示，中科金控整体经营正常，但受内部改制影响，中科金控无法如期进行资金流动性安排及相应款项的划付。

中科金控也于5月9日出具承诺函，承诺不晚于5月30日偿还本金及利息。中科建设开发有限公司亦出具函件继续履行连带担保责任，承诺若中科金控无法全额还款，将由其代偿。公告称，中科建设最新一期主体评级为AA+，企业经营稳定，收入持续增长，其表示有足够能力履行连带保证责任。

目前尚未影响公司信用

“这款产品是由中科金控募集，也由中科金控使用，资金并没有流入中科建设的项目。但是作为担保方，中科建设承担担保责任，对该资管计划提供兑付保障。”昨天，中科建设相关负责人表示，中科建设有能力、也有意愿承担兑付责任。从目前来看，此次事件并没有影响公司的信用。

根据公告，这款华创“中科金一号”主要投资于四川信托旗下的“川信·中科金控集合资金信托计划”，最终由该信托计划向中科金控放款。

也就是说，华创证券通过销售资管产品的方式，向社会募集资金，再汇总从四川信托旗下的信托计划，向中科金控放款。

值得注意的是，这款产品本身也有多项风控措施，比如中科金控的子公司上海同丰房地产有限公司以其持有的8套位于上海奉贤区的房产提供抵押担保，该房产的评估价值约为2.5亿元，价值已经超过了兑付资金规模。

在4月27日，证监会的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》正式出台。其中明确规定，资产管理业务不得承诺保本保收益，打破刚性兑付。这意味着投资者常见的“保本”理财产品将一去不复返。而多年来许多投资者形成的惯性认识——购买固定收益类产品风险小甚至无风险，也应该尽早调整了。

“无论证监会是否要求打破刚性兑付，但中科建设已经会提供兑付担保，这个承诺是刚性的。”该负责人表示。