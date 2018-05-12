证监会喊话：打击股市“黑嘴”

记者 韩益忠

晨报讯 昨日，证监会新闻发言人高莉表示，证监会部署2018年专项执法行动第一批案件，集中打击通过互联网、自媒体发布证券期货虚假信息，充当股市“黑嘴”并从中牟利等严重扰乱市场信息传播秩序违法行为。

高莉称，当前，借助市场热点及其相关传播效应，依托互联网、移动通信终端等现代科技手段，证券期货虚假信息呈现内容繁多、传播迅速、影响恶劣的特征，严重误导投资者，一些不法机构和人员编造传播虚假信息影响股价，甚至操纵市场谋取非法收益，破坏市场功能。

针对上述态势，证监会部署了8起典型案件，包括：一是通过微信微博发布文章编造传播虚假消息；二是通过股吧编造传播不真实、不准确、不完整信息误导投资者；三是网络大V涉嫌“抢帽子”行为。

而针对廖英强在其微博、博客上公开评价、推荐股票，在推荐前使用其控制的账户组买入相关股票，并在荐股后的下午或次日集中卖出，严重损害了资本市场的三公原则被重罚的情况，高莉指出，“我们注意到社会舆论对廖英强的舆论强烈反应，多家媒体和专家学者对其进行严厉谴责。”有的谴责其无悔改之意，有的称之不敬畏法律，有的呼吁应对惩之以更严厉的处罚，证监会痛斥其侵害投资者为儿戏的做法，这是市场进步的表现，也是全社会法律意识增强的体现。

高莉表示，敬畏法律恪守法律是市场参与者的基本底线，任何破坏市场运行秩序，挑战法律尊严的行为必将付出沉重代价。她透露：目前上海证监局和相应的稽查部门还在对廖英强案进行进一步的调查，收集整理证据，一旦符合移交司法标准将立即执行。