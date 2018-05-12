滴滴顺风车平台业务全国停业一周-已打捞到疑似嫌犯尸体，将做DNA鉴定　专家：顺风车安全监管立法要跟上

晨报记者 张 立

21岁空姐李某珠深夜搭滴滴顺风车遇害一案备受关注。郑州警方5月10日表示，嫌犯刘某华作案后弃车跳河，有媒体称其溺亡的几率很大，警方昨天已打捞发现疑似嫌犯尸体，将做DNA鉴定。5月11日，滴滴平台宣布，滴滴顺风车将在全国范围内停业整改一周。

在关注事件本身的发展动态之外，网约车安全管理问题再度引发了公众的热议。还能放心在搭乘顺风车吗？如何才能确保乘客使用网约车的安全性呢？对此，记者采访了业内几位专家，专家也给出了不同的观点。

嫌犯劣迹

曾有言语性骚扰投诉记录

此起案件再度引发公众对顺风车司机的资质审核问题的热议。根据滴滴APP显示，在注册顺风车车主时，需要选择车型参数，包括车辆品牌、车型和颜色，之后需要提交行驶证和驾驶证的照片，值得注意的是，行驶证和驾驶证可以非同一人。根据招募信息显示，车辆既可在本人名下，也可不在本人名下，且平台不要求手持本人证件拍照，也不要求提交车辆照片。这样的注册程序，使得不少网友质疑顺风车车主的准入门槛是否过低。

5月11日，滴滴公布自查进展，表示顺风车平台业务全国停业整改一周。同时，其他平台业务对全量司机全面审查，用一切手段清理平台上可能的人车不符情况，并且将对运营及客服体系全面整改。根据滴滴出行官微显示，在针对郑州顺风车案件的自查中发现该接单账号归属于嫌疑人父亲，且正常通过了滴滴顺风车注册时的三证验真、犯罪背景筛查和接首单前须进行人脸识别等安全措施。嫌疑人系违规借用其父顺风车账号接单。

同时，滴滴原有的夜间安全保障机制不合理，导致在该订单中针对夜间的人脸识别机制没有被触发。此外，嫌疑人在案发前，曾有一起言语性骚扰投诉记录，客服五次通话联系不上嫌疑人，由于判责规则不合理，后续未对投诉做妥善处理。

专家观点

平台有着不可推卸责任

针对该事件，华东政法大学法律学院副院长陈越峰认为，第一个层面需要讨论的，便是平台在这起案件中有什么责任。

陈越峰分析说，现在，乘客是基于对平台品牌的信任选择顺风车，而不是基于对顺风车驾驶员的信任。一个平台接入这么多顺风车，拥有这么多用户，每天的运单量又有这么多，已经完全不同于公民之间散在的合乘和拼车了。它的风险必然会积聚。这时就需要妥当地平衡各方权益和责任。

“安全方面的投入，需要综合考虑整个业态在运营过程中，各方的投入和产出，根据他们的收益来妥当配置。”陈越峰认为，如果本案中受害人使用的确实是顺风车，那么首先需要明确的是合乘平台是否进行定价和收取费用。如果是这样的话，那么平台就不只是信息服务提供商，而是运输服务的组织者，需要承当相应的责任。

同样面对平台责任认定的问题上，复旦大学数字与移动治理实验室主任郑磊也表示，平台要做到对顺风车司机有基本的审核，“目前，国家对于网约车已经出台了相关的法规，明确要求平台要对司机进行审核。”同时，郑磊表示，在审核过程中，滴滴的审核机制是否存在放水情况，“如果发现审核时候是滴滴放水了，那就有不可推卸的责任。”

将有犯罪记录者剔除市场

那么，除了责任认定之外，又该如何在后续保证市民的乘车安全呢？对此，陈越峰认为，只要有了法律规范框架，平台才会有法定义务去加强自我管理。

值得注意的是，2016年7月，国务院办公厅发布《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》 明确鼓励私人小客车合乘，但也指出《网约车管理办法》不适用于属于共享互助出行的顺风车，目前网约车服务受《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（以下简称《网约车管理办法》）监管，而在合乘车方面目前国内还未出台完整的管理措施。

“加强监管的第一步是要有相应的法律规范框架。”陈越峰分析说，目前网约车已经有了交通运输部等七部委发布的规章作为法律规范框架。但是，合乘、拼车等顺风车的管理规定是授权城市政府制定的。

北京、上海等主要城市政府制定的合乘规定，没有对司机的资质作出相应的充分规定，实际上使司机完全由市场调节。案件发生地的郑州，连合乘的规定都没有。在这种市场调节的机制下，顺风车司机往往没有经过背景调查，要加强安全监管，一定要有司机的准入条件，进行事前的资格审查，将有暴力犯罪、性犯罪、重大交通事故犯罪、酒驾毒驾等前科记录的司机排除出市场。

“但是如果整体加以审查，运营成本就会增加，没有法律规定。平台往往是不会做的。”陈越峰认为，在风险凸显后，要及时采取相应的监管，建议交通运输部适时出台规范顺风车运营服务的规章。“安全问题是不可能完全通过市场调节解决的。人身安全的问题靠事后责任于事无补，必须要有事前机制，才能最大限度地降低风险、保障安全。”陈越峰说。

在没有法律规定的前提下，平台会认为没有这样一种法律义务，在加大审查的条件下，平台的运营成本一定会增加，即便这个成本是合规的，但是对于平台而言，没有法律的强制性，平台往往是不会去做的。所以，要加强监管，首先政府要按时出台对顺风车全国统一的规范。