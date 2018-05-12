智商海岸线正在升高，全球最强大脑11月相聚上海-“全球诺奖科学家论坛”将永久落户临港

晨报首席记者 李 芹

30位诺贝尔奖、图灵奖、菲利兹奖的获得者齐聚一堂“华山论剑”会是怎么样的一场脑力碰撞画面？今年11月，这幅场景将上演于浦东临港，来自全球的最强大脑们将共同参与“2018全球诺贝尔奖科学家论坛”。此外，“全球诺贝尔奖科学家论坛”举办地也将永久落户浦东临港滴水湖。



将建诺奖科学家

中国专属实验室

昨日，2006年诺贝尔化学奖得主、全球诺贝尔奖科学家协会主席罗杰·科恩伯格与2009年诺贝尔化学奖得主阿达·约纳特在上海共同发布：全球诺贝尔奖科学家协会今年11月前后将在上海举办“2018全球诺贝尔奖科学家论坛”，论坛永久举办地为临港滴水湖。

代表人类科技文明最高水准的诺贝尔奖科学家，无疑掌握着全球最先进、最前沿的科学应用“密码”。

他们重新界定产业的序列、格局和分工，每一位诺奖科学家背后，都蕴藏着深厚的产业图景。论坛上的思想碰撞将对传播顶级科学技术理念带来深远影响，产业与技术的对接，将大大促进科技与民生融合，有效提升产业能级。

全球诺贝尔奖科学家协会是由罗杰·科恩伯格、保罗·格林加德（2000年诺贝尔生理学或医学奖获得者）、迈克·莱维特（2013年诺贝尔化学奖获得者）、巴瑞·夏普莱斯（2001年诺贝尔化学奖获得者）于2017年11月联合发起成立，目标是促进国际学术交流与合作，汇集诺贝尔奖获得者们的创新活动，成为未来诺奖得主的孵化器。未来3-5年，预计将吸引数百位诺贝尔奖获得者及各国院士科学家加入其中。

在协会的行动计划中，中国将成为重要布局地。罗杰·科恩伯格透露，他们将在北京、上海、广州、深圳、杭州等核心城市，建立诺奖科学家的中国专属实验室，配置专业团队，展开科研、试验、交流、传播等工作，让中国成为诺奖科学家海外实验室的核心基地。

顶级大师届时齐聚上海

共商科技发展前沿趋势

不仅如此，全球诺贝尔奖科学家协会将联合多位诺奖得主共同发起设立“全球诺贝尔奖科学基金”，更好地支持基础原创性科学事业、帮助青年科学家成长、促进产业经济发展。“我们希望在上海等多个中国城市建立若干开放、合作、共享的未来科技社区，由全球顶尖科学家引领，考虑为科学家们配置中国最具潜力的学者团队，培育、发掘、推介未来的诺奖科学家加速成长。”

据悉，论坛将邀请来自不同研究领域约30位诺贝尔奖、图灵奖、菲利兹奖科学家以及上百位中外顶尖科学家代表。届时，世界顶尖科学大师届时将齐聚上海，共商科技发展的前沿趋势，搭建科技与产业、文化、社会的交流平台以及国内外科学互动的平台，探索未来科技的合作模式。