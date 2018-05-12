黔货入沪，品牌共享-贵州“跑山牛”牛肉 今年走上市民餐桌

晨报记者潘文报道 品牌是企业、地区乃至国家竞争力的综合体现，要想发展为国内大品牌甚至是全球品牌，某个地区的市场是有限的。昨日，记者在上海举行的贵州省品牌建设新闻发布会上了解到，贵州的“跑山牛”生态牛肉今年将进入上海市民餐桌。

去年12月，贵州在上海举办了“黔菌入沪”促销活动，活动现场签订黔菌供销合约15.8亿元，并同时在上海设立了5个黔菌直销点。同时，贵州还启动了“黔牛出山”项目，联合苏浙沪共七家公司，在贵州建立基地、加工车间，计划今年把贵州的“跑山牛”生态牛肉引入上海。

据介绍，目前该项目正在运营中，拟在上海开设各类体验中心、生鲜专卖店等共计1056家，目标产值60亿元，将带动贵州畜牧生产基地200个以上，覆盖贫困户100万人。会上还发布了全国首个省级区域品牌大全《贵州品牌名录》2017年版，共收录了贵州55个品牌项目6966个品牌。