五里桥的白领午餐地图失灵了吗？-街道：辖区餐饮企业比原来多了，正对商家信息进行更新，会尽快升级成2.0版午餐地图

晨报记者 何雅君

黄浦区五里桥社区有张白领午餐地图，中午找地方吃饭可以按图索骥。可是不久前，五里桥街道在大调研中得悉：“这张地图失灵了！不少商户信息都不准确。”据悉，该地图的制作者五里桥街道正在对上面的餐饮商家信息进行更新，并考虑将其升级为2.0版地图，涵盖更多商户，为社区白领的午餐提供更多选择。

信息有出入，地图需更新

一张彩色地图上，绘有社区里的主要道路，以及31家餐饮商户的名称和位置，这就是黄浦区五里桥白领专属的白领午餐地图。它真的失灵了吗？昨天中午，记者带着这份地图，在打浦路、瞿溪路和龙华东路一带探访上面的餐饮商家。打浦路靠近瞿溪路的沧浪亭面馆正在营业，几位顾客排着队购买面条、点心。地图上，沧浪亭的“左邻”是新亚大包和老大昌，“右舍”是乔家栅。记者发现，乔家栅的菜单上既有汤面、小笼、馄饨等，也有以盖浇饭为主打的商务套餐，坐在店里吃饭的上班族还真不少。专卖蛋糕西点的老大昌也还在，但新亚大包不见踪影。随后，记者又来到龙华东路的海外滩购物广场，地图上有十几家餐饮店集中在这里。记者照着地图上标示的楼层找去，发现有的店铺正常营业，有的“改头换面”变成了其他品牌。

五里桥街道党工委副书记潘燕兵告诉记者，白领午餐地图诞生于2014年。当时，街道党员服务中心派人走访了辖区里的一批餐饮企业，与其中31家达成了便民午间套餐合作意向，形成了这张地图，并把地图印在餐厅餐垫、活动礼品上，向社区白领推广。如今四年过去，许多信息已有出入。辖区里的餐饮企业比原来更多了，当初达成协议的店家也有近半发生了变化，有的改变了经营地点，有的调整了经营内容，有的则不再营业，地图上的内容到了该更新的时候。

企业集中区域为推广重点

记者了解到，五里桥街道辖区里散布着1000多家企业，其中80%是10人以下规模，没有条件开设食堂，员工吃午饭遇到了难题。鲁班路高架西面的南园滨江绿地，高架下方的江南造船大厦一带、蒙自路上的歌斐中心以及8号桥江南制造创意产业集聚区，是企业分布相对集中的区域。因此，街道在联系餐饮企业推广午间套餐、升级地图信息时，会重点考虑与上述区域的商家合作。

街道党建服务中心的祝樱介绍说：“江南造船大厦里没有食堂，但其裙房里有一家大饭店，以圆桌海鲜生意为主。我们就跟商家沟通，中午很少有人会吃海鲜、开圆台面，不如推出一些家常口味的午间套餐，解决白领的午饭难题。”于是，饭店在一楼辟出了一片类似食堂的区域，把不同的菜品盛在小碗小盘里。顾客可以自由挑选搭配，一顿中饭大概二十来块钱。龙华东路上的海外滩购物广场距离南园滨江绿地的商务楼宇不远，里面的高端餐饮店较多，价格也较高。祝樱说：“工作日的中午，很少有人会花百来块钱过来吃大餐。我们就建议他们推出午市商务套餐，价格实惠一点。有些商家采纳了建议，同意与街道合作。”

蒙自路上的歌斐中心是这一带较新的商务楼，前两年刚刚投入使用，周边餐饮店还不多。潘燕兵告诉记者：“街道正在联系歌斐地下2层的餐饮店，希望促成午市商务套餐的推出，并给予用餐白领优惠，方便歌斐中心和隔壁商务楼宇的员工就近吃中饭。我们要求，合作商户推出的优惠力度要大于电商平台上的优惠力度，并结合白领午餐需求，定制专供社区白领享受的优惠套餐。”

最新举措

方便用餐白领识别优质餐饮单位获微笑标识

五里桥街道介绍，目前已有近20家餐饮企业确认参与白领午餐地图的更新计划。据了解，除了就近解决吃饭问题外，确保饮食安全也是白领们的愿望之一。因此今年，五里桥街道将与街道市场监管所合作，将市场监管所评定的12家辖区优质餐饮单位在2.0版地图中进行标识。市场监管所还将在这些餐饮店门口放置笑脸标志，方便用餐者识别。

在最近的大调研中，街道工作人员还发现，大多数白领更习惯通过手机应用等方式获取周边信息，新入住辖区内的白领青年则对过去的白领午餐地图没有详细的认知。从下周开始，五里桥街道将通过街道官微和新闻晨报“五里桥周到”微信公众号，陆续推送最新的餐饮信息和优惠信息，同时将这些信息刊登在与新闻晨报合办的社区报上，发放到辖区企业，方便更多白领知晓。