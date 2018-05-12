申城尝试用环保酵素治理河道黑臭-立信会计学校景观河等河道采用此法治理后水质改善，鱼虾及浮游生物恢复自然生态

晨报记者 郁文艳

这两年，酵素火了起来，有人宣称它能排毒、喝完躺着就能瘦、还能防癌治百病，这显然是夸大其词。不过，酵素可以用来治理河道水质却是真的。记者从本市市容管理部门获悉，近期，申城就在一条河道尝试了用酵素来改善水质的方法，取得明显效果。

投放酵素恢复河道生态

市市容环境卫生水上管理处介绍说，近期，他们在大调研中获悉，叶榭镇西陆河、立信会计学校景观河等河道就采取了酵素来治理河道的发臭问题。

据介绍，松江叶榭镇西陆河由于水体流动较小，污染源较多，水面常有生活垃圾漂浮，部分河道浮萍铺满河面，黑臭问题困扰着周边居民。管理部门发现问题后，对西陆河开始了为期2个月的酵素治河，2个月内分7次向西陆河的60个投放点共投放了约2吨环保酵素，在酵素投放完成后，水体菌群趋于平衡，水体不再散发恶臭，水面基本达到清澈。

立信会计景观河是一条校园内河，水缺乏流动性，水质富营养化严重，河面漂浮落叶腐烂严重，河底沉淤严重使得河道一度发臭变黑。相关部门通过纳米曝气设备对河底的淤泥进行了清理，随后又分4次向河道的2个投放点投放了8吨酵素。通过3个月的治理，水的清澈度快速提升，景观效应明显，水中苔藓迅速生长，鱼虾及浮游生物恢复自然生态。

自制酵素不可擅投河道

那么，“酵素治河”的原理是什么？有关人士介绍，一般河道问题首先表现为厌氧的异味，环保酵素中大量的兼氧菌群可以快速抑制底泥的厌氧菌，脱除异味。依靠环保酵素中细菌、真菌、细胞游离酶以及一些细胞代谢产生的活性因子会分解河道中的污染物。投加环保酵素会激活水体中原有的微生物活性，促进土著微生物生长代谢，高效分解水体中的污染物，使得水体生态系统恢复。

其实，市民也可以在家制作酵素，而且，自制酵素也已经在一部分市民中流行开来，比如，徐汇梅陇三村的“绿主妇”团队就在垃圾分类实践中号召小区居民利用厨余垃圾自制酵素，并将经验分享给其他不少小区。

据悉，家庭自制环保酵素是酵素的一种，是混合糖和水的厨余经过发酵产生的一种棕色液体，有柑橘般的刺鼻气味。它按照1份黑糖、3份厨余、10份水的比例制作，经过3个月发酵就能使用。

不过，相关部门提醒市民，不可擅自将酵素投入河道，尤其是公共河道，这是违法相关法律法规的行为，管理部门目前也只是在相对封闭的河道做尝试。