申城入夏冲刺今起开始 下周中前期气温最高33℃

记者 徐妍斐

晨报讯 一到休息日就下雨的“怪圈”还在延续。上海中心气象台预计，今天阴到多云有时有阵雨或雷雨，风力较大，周日短时阵雨转多云。相比昨天的15.7℃-26.2℃，今天的升温可谓猛烈，最高气温抬升至29℃，最低气温也直冲21℃，让人嗅到了初夏了的气息。

上海市气象局首席服务官张瑞怡告诉记者，受副热带高压北抬影响，下周本市气温总体较高。周初和周中的日最高气温可以达到或超过30℃，周二周三的最高气温可接近33℃，早晚最低气温则多在23℃上下，已具初夏气息。

由于升温快速，又处在副热带高压的边缘，下周二、下周三的午后一些地方容易产生短时的阵雨或雷雨，影响范围不大。下周四前后，受副热带高压南落和冷空气扩散影响，本市有一次明显的降雨天气过程，周后期气温回落。

气温一路上扬，一个让人关心的问题是，什么时候入夏？

中国气象爱好者科普微信表示，随着西部的干热气团东进以及副热带高压的重新北上，我国将迎来一次“5月大热”，夏天将从浙江-江西-湖南一线，火速北抬上千公里，来到北京，天津、石家庄、济南、郑州、上海等也将全部入夏。“华东、华北将火速进入夏天，凉席电扇空调拿出来！”

上海入夏的标准：立夏后，连续五天日平均气温大于等于22℃，首日即为气象意义上的入夏日。

从未来五天的天气趋势来看，从今天起，最低气温一直在21℃以上，而最高气温一直在29℃以上。也就是说申城早已进入了入夏倒计时。

另据透露，5月上旬，中心城区徐家汇站平均气温较常年同期偏高近1℃，降水偏少5成。