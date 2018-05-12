长三角将启动异地养老“通关”-进一步畅通服务渠道　促进跨区急救医疗在内的服务资源对接

晨报记者 陈里予

有没有想过，未来到杭州、宁波去养老？中国老龄化程度最高的区域正在启动一场异地养老“通关”行动。昨天，首届长三角民政论坛上传出消息，上海、江苏、浙江、安徽民政部门启动全面战略合作，推进长三角区域养老合作与发展。

长三角高龄化：

未来负担空前沉重

长三角四地民政部门掌门人齐聚本次论坛，互通各自地区的养老数据——2017年底，上海、江苏、浙江、安徽60周岁以上的户籍老年人口占总人口的比例分别达到33.2％、22.5％、21.77％、18.16％，其中上海是全国老龄化程度最高的城市，江苏是全国老龄化程度最高的省份，三省一市老年人口规模近4456万人——人口老龄化，是长三角各省市共同面临的重大现实。

上海市民政局局长朱勤皓说，截至2017年底，上海户籍老年人口已达483.6万，占户籍总人口的33.2%；80岁以上的户籍老年人，占户籍老年人口的16.7%； 人均期望寿命83.37岁，百岁老人突破2000人（每10万人中有14.9人）。

整个长三角地区同样面临人口老龄化。上海社会科学院城市与人口发展研究所所长朱建江指出，根据预测，2035年之后，长三角地区将进入高龄老人的高速增长阶段，未来需要照护的人口规模大增，“高龄化负担空前沉重”。届时，80岁及以上高龄常住人口规模，将从2015年的547万人，增至2020年的650万人、2035年的1000万人、2050年的2100万人； 高龄比从2015年的13.76%，小幅上升至2020年的14.13%，至2035年降至13.33%，2050年则大幅上升至28.38%。

长三角异地养老：

建议推动政策“通关”

参与本次论坛的专家学者认为，长三角三省一市要加强区域合作，共同应对人口老龄化问题，长三角养老服务业合作发展是大势所趋。

相关学者认为，应当在长三角地区建设一个开放、交融的养老服务市场。以老年人需求为中心，加强规划联动，推动长三角区域内异地居住的老年人养老政策“通关”；进一步畅通服务渠道，为老年人自主选择合适的养老服务地点和服务方式提供便利。

朱建江建议，应建立长三角养老服务业合作发展的政策服务体系，深化长三角全域养老服务业合作发展中的异地结算、跨区补贴机制，通过建立长三角异地结算统一平台，实现医疗保险（门、急诊）异地结算、长期护理保险、养老服务补贴异地对接。

此外，还应促进长三角养老服务业合作发展中的服务资源跨区对接，包括跨区急救医疗（120急救体系跨地区协调指挥）、跨区保健服务（转院、转诊体系）、跨区公共交通、跨区养老服务、跨区老年优待等。