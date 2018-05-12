无人空间可现场制作美食-各种“互联网+”新兴食品业态蓬勃发展“共享餐厅”最快6月运营

晨报记者 徐妍斐

今年上海正在全面消除无证餐饮店铺，但市民对日常就餐的需求却日益旺盛，对餐饮服务品质的要求也越来越高。在此背景下，各种“互联网+”的新兴食品业态正蓬勃发展。

在一家餐厅里，同时吃到“三文鱼加小龙虾”、“牛排加烤串”这些画风很不搭的食品，即将成为可能。记者从食品行业了解到，第一家共享餐厅确定落户上海，有望在今年6月投入运营。而另一种现制现售食品的无人零售空间也即将登陆人民广场。

800米内“招牌菜”随便点

如今的上海，一些新兴食品业态应运而生。昨天，共享餐厅的运营方“美味不用等”发布了共享餐厅计划：在一个共享空间里不设厨房，消费者可通过APP预约、可同时订购到800米商圈内不同的火爆餐厅的美食，在共享餐厅内享用，可免除排队的烦恼，也可以让顾客在一家餐厅吃到不同店家的“招牌菜”，而共享餐厅会提供简单的饮料等自制食品和便捷的就餐服务。

消费者甚至可以事先进行预订、点菜，等抵达后就立即开始制作菜肴，节省了时间。共享餐厅除了可以让消费者享受这一新业态的便利，还可以增加合作餐厅的营业面积，帮餐厅实现店铺座位的弹性拓展，提升经营效率。

目前，上海市食药监局已下发共享餐厅许可办理要求：仅提供就餐场所，本餐厅无自制食品的，无需取得食品经营许可证；同时提供本餐厅自制食品的，按照制售食品种类核定经营项目。

除了共享餐厅，智慧餐厅的计划也被发布。这种餐厅涵盖排队、预定、在线支付、手机点菜、餐饮供应链管理等，覆盖餐厅经营场景全流程，有效打通消费者和商家之间的信息流，可实现从点餐到买单的“无人化”。据介绍，从前小南国纯线下电话预定经常占线，接起率不到50%，但进行智慧餐厅改造后，400服务电话接起率达92.7%。

无人空间不需厨师操作

人工智能的高速发展，正让餐饮体验形式变得越来越丰富。最近，有一款全球首发全新概念便利店“X-24h智慧零售空间”在沪上展览亮相，它由多部分组成，例如饮品区、食品区。消费者购买时，首先站在重力圆盘即一个白色光圈内，用手机扫一扫，能量舱门自动打开，选取商品后，舱门关闭，X-24h会自动识别所购买商品，手机再进行扣款。产品在等候期间，能看到所购买的食物的制作过程。

食品区销售的食品，既有现场制作的面包、披萨、蛋挞等西式点心，也有鸡腿、鸡排等炸鸡品类，还会有上海老字号大江米汉堡、烧饼、便当等中式面点，未来还将聘请具有一定影响力的明星点心师傅，打造更加特色的网红品类。

制作食品时，半成品仓库内储存未经加工的半成品，经过加工区，将半成品进行烤、炸、蒸等加工后包装并转移至第三个模块即能量舱。能量舱一般只保存一小时内加工完成的产品，内部亦有臭氧发生器进行杀菌消毒。

制售过程完全无人化，不需要厨师人工操作，即可完成精美三餐制作，热气腾腾的烤面包、天然橙汁、香甜冰淇淋……此外，X-24h 智慧零售空间还有提前预定的功能，消费者可以通过在线功能提前购买好产品，选择取货时间，系统将会自动加工好产品。消费者到达后，可直接扫码领取产品。

据悉，“X-24h智慧零售空间”在经过调试内测后，计划于6月中下旬在人民广场地铁口附近正式投用。