编者按：

在很多人心中，汶川地震所带来的惨烈灾情，以及全国人民面对大灾时所涌现的“万众一心、众志成城，不畏艰险、百折不挠，以人为本、尊重科学”的抗震救灾精神，仿佛就在昨天。

其实，10年已经过去了。

那个地震时被埋在废墟里长达101个 小时的10岁小女孩尚婷，考上了大学；那 个曾协助消防部队救出众多幸存者的“平民英雄”杨云青，过上了普通老人的退休生活……

平淡的生活，是抚平创伤的一剂良药，爱与感恩则留存在内心的最深处。

失去双腿的小女孩尚婷：

重新学会走路，行走在大学校园里

晨报记者 倪 冬

10年后，那个在地震时被埋在废墟里长达101个小时的小学四年级女生，考上了大学。

双腿截肢的她，借助假肢，重新学会了像普通人那样自如行走。

对尚婷而言，这10年，最大的变化就是她自己：“以前觉得自己什么事情都干不了。但这10年的经历告诉我，虽然我残疾了，但我依然可以做很多事情，可以和别人一样去完成同样的事情。”



成都求学

5月2日下午6时许，成都市温江区柳台大道，成都中医药大学。

21岁的尚婷背着一个胡萝卜图案的双肩包，从一楼宿舍走出，一步一步缓缓走下宿舍楼前的4级台阶后，迈步走向右侧教学楼，上自习。

5月初的成都，已进入初夏，尚婷穿一件粉、白相间的短袖T恤，长发披肩，婴儿肥的脸上架着一副黑框眼镜。T恤的左肩位置印着一行英文小字，大意是“快乐生活，永远不要让恐惧决定你的未来”。

除了上下台阶时抬腿看起来有些吃力，背着双肩包走在校园里的尚婷，与其他女孩无异。几乎没人能看出来，她在地震中因受伤而截肢，失去了左小腿和右腿。因重伤没能保住的，还有她的左眼及左手食指。得益于在上海做的左眼整形手术，尚婷已经失明的左眼看起来与右眼几乎没有差别。

当然，生活的不便还是存在的，比如爬楼。

2017年9月，尚婷刚入学时，寝室曾被分在六楼。“爬两三层楼还可以，每天上上下下爬六楼，我担心身体吃不消。”她主动找到辅导员反映了自己的难处。辅导员协调后，把她们整个寝室调换到了一楼。

“辅导员想得比较周到，整个寝室一起调，是考虑到大家都是一个班的，作息时间不会冲突，方便互相照顾。”尚婷说，同寝室的同学直到看到她穿假肢，才知道她曾在地震的废墟里被埋了101个小时，“她们都很惊讶，没想到我那么坚强”。

震后余生

面对室友们“究竟是什么样的信念，让你在废墟中坚持那么久”的困惑，尚婷将这种信念的源泉，归结于自己的父母：“我当时就想，我父母（那时）就只有我一个孩子，如果我走了，他们就没有孩子了，我一定要坚持下去。”

尚婷出生在四川省汶川县映秀镇老街村一个普通的羌族农家。老街村紧邻213国道，离映秀镇有5公里的路程，村落依山傍水、风景秀丽，却少有耕地。尚婷一家5口，包括爷爷奶奶在内，只有几亩地，主要靠尚婷父亲开货车跑运输挣钱养家。

“那时候，她爸爸开车帮别人运滑石粉等建筑材料，几天才回家一趟。”丈夫外出打工，尚婷母亲刘顺秋就在家种地，照顾老人和孩子。作为家里的独女，尚婷备受疼爱，母亲甚至没让她下地干过农活。但在母亲眼中，女儿更喜欢粘着爸爸，“（人们）都说女儿是爸爸的贴心小棉袄，只要她爸爸一回家，她就一直粘着他”。

这种虽不富裕却非常幸福的生活，却在瞬间被那场惨烈的地震所撕碎。

2008年5月12日14时28分，因地处震中，映秀小学受灾惨重，除了矗立的旗杆，四五层高的教学楼几乎完全坍塌，师生伤亡惨重。

5月16日晚7时许，时任上海公安消防总队彭浦消防中队抢险班班长的周庆阳，从废墟中抱出被埋压了101个小时的尚婷。救援队员们原本一直以为幸存者是个小男孩，等到抱出来时，大家才发现，获救的是一位长头发的小女孩。

“四年级2班，尚婷！”映秀小学的校长谭国强，朝着焦急等候的家长们通报，声音嘶哑。

刘顺秋不顾一切地冲向女儿，突然，又停下，跪在地上，朝着校长，磕了几个头。家长们都知道谭国强自地震发生后几乎没合过眼，一直在营救学生，而他的妻子和岳母也被埋在几十米远的废墟里。

紧接着，刘顺秋又朝营救女儿的消防队员们，磕了几个头。

爬起来后，她冲到担架边，朝着尚婷喊：“婷婷，我是妈妈啊！”

刘顺秋至今记得，女儿开口的第一句话：“妈妈，爸爸怎么样了？”

“爸爸好着呢，已经回到家了。”刘顺秋地震后一直守在映秀小学。在那段通讯完全中断的日子里，她也是16日才听村里的人说，在外打工的尚婷爸爸平安无事，刚刚回到家中。

10岁的尚婷成了映秀小学最后一名被营救出来的幸存学生。至此，映秀小学473名学生中，222人遇难、3人失踪；47名老师中，20人遇难。

重学走路

因为埋压的时间太久，尚婷失去了双腿、左眼。

“我们一开始都在担心她，她却反过来安慰我们，能活着就很好了！”刘顺秋说，女儿的坚强，超乎了他们的想象。

在映秀的板房小学读完四年级后，尚婷自五年级起进入都江堰市的友爱小学读书。

这是一所残健融合的九年义务教育学校，有1000多名学生，吸纳了100多名残疾学生前来就读，其中大部分是地震中受伤致残的孩子。

“友爱学校的无障碍设施非常方便，虽然教学楼只有两层高，但也配了电梯。”尚婷说，这样的配置让肢残学生可以自如地到达学校的每个角落。

因为100多名残疾学生生活、学习在一起，尚婷在这里丝毫没有觉得孤单，还重新学会了走路。“那时候，周围已经没什么人坐轮椅了，别人都已经开始尝试自己走路了。我觉得，我也应该这样。”尚婷说，一开始练习走路时，腿经常被假肢磨破，“夏天会起水泡，冬天会冻坏”，伤了就只能坐回轮椅，等好了再继续，周而复始，直至双腿起茧，彻底适应假肢。“一开始还会摔跤，一摔跤，我就会哭，心跳加速。”尚婷说，那是一段痛彻心扉的经历，她不断告诉自己，“摔跤了，爬起来就好了”。

到了初二、初三，尚婷终于可以不坐轮椅、不用拐杖，自如地走路了。

另一个特别值得庆祝的事情，是2010年3月，妈妈给她生了一个弟弟。

“因为尚婷伤得很严重，就想再要一个孩子，等我们老了，可以照顾她。”刘顺秋说，这是他们要二娃的初衷，也一直这样教育儿子。

“因为我走路不方便，他很小就知道牵着我走路，下坡时还会提醒我当心。”尚婷说，弟弟三四岁懂事后曾问起姐姐的腿为什么会受伤。当被告知是地震造成的之后，他就不允许家人再提“地震”这两个字，甚至不允许他们看有关地震的电视新闻。

做回普通人

2014年9月，尚婷如愿考上了高中，却也爆发了和母亲最严重的一次争吵。

尚婷所在的高中，不像友爱中学那样，有完备的无障碍设施，教室离寝室、食堂也不近。因为走路多，尚婷穿着假肢的腿，很快磨出了血，只能重新坐回轮椅。“整个学校就我一个人坐轮椅。”尚婷清晰地记得，她坐轮椅去食堂时要经过学校的篮球场，当她缓缓经过，几乎所有打篮球的同学都会停下来，看着她。青春期，恰是一个女孩最敏感的阶段，她觉得，那段路无比漫长，她无法接受别人注视的目光。

“当时心里特别难受，就想放弃了。”她打电话给妈妈，说不想读高中了，想像很多初中的肢残同学那样去读技校，或者干脆选择去打篮球，做一名残疾人运动员——初中时，她曾被选中参加轮椅篮球队。

“她来征求我意见，我不同意。我说，很多身体健全的人都考不上高中。你考取了，不去读，很可惜。”刘顺秋坚持认为，考虑到尚婷现在的身体状况，“今后要想过得好，就必须努力考上大学”。

尚婷退学的念头很坚决，刘顺秋被气哭了，但仍坚持让女儿读下去。

母亲的坚持彻底断了尚婷退学的念想，她开始逼着自己去适应高中生活。“后来，坐轮椅经过篮球场的次数多了，就慢慢习惯他们看着我了。”尚婷笑着说。

高中三年的努力，换来了回报：2017年暑假，尚婷收到了成都中医药大学的录取通知书。“高考分数出来后，我和妈妈商量了好多天，报哪所学校、填哪个专业。”最终，尚婷选择学习中医，“既可以照顾自己，也可以帮助他人。”

读大学后，尚婷差不多一个月回一趟家。她跟同学坐公交车先到温江客运站，再一个人坐客车到都江堰，最后打面包车回映秀，“差不多两个小时”。

“每次回家，她都会给弟弟带书或玩具。”刘顺秋说，自打女儿上大学后，自己已经很少操心了，“因为她跟其他孩子一样，啥子都可以做了。”

“平民英雄”杨云青：

找到另一个她，过上了平淡的退休生活

晨报记者 倪 冬

“老多了，糖尿病、高血压、老花眼……”朋友电话里问起近况，68岁的杨云青坐在自家开的震中饭店一张空餐桌前，如是回答。

10年前，杨云青在地震时开着吊车，协助上海消防等救援部队救出多名被困者。地震发生后的9天里，他几乎没离开过那辆吊车。那时的他，仿佛不知疲倦。

如今，这位“平民英雄”明显感觉走路吃力了，右手也有些伸不直了。最让他恼火的是眼睛，“老花300多度，车子都不敢开了”。



映秀好人

震中饭店，更像是一家农家小吃店，布局很简单，家门口搭个凉亭，亭下摆四五张圆桌和几张小方桌算作“大堂”。凉亭背后是一座藏羌风格的三层小楼房，这是地震后国家统一为灾民建的安置房，二楼、三楼住人，一楼是饭店厨房，杨云青的儿媳便是震中饭店的掌勺大厨。

映秀，青山环绕，渔子溪从镇子里穿过，在小镇东面的山脚下汇入水流湍急的岷江。坐在老杨家震中饭店的凉亭里，夜深时，可以听到渔子溪哗啦啦的流水声。

震后，自力更生的映秀人开了不少小饭店、农家客栈，因为杨云青在地震时开吊车协助救人的缘故，震中饭店的名气最大。

2008年5月12日，地震发生后，在缺少重型起吊机械的重灾区映秀镇，杨云青开着借来的唯一一辆吊车，协助上海消防等救援部队，吊起了一块又一块压在被困者身上的房梁、水泥板，参与拯救了10多个生命，其中包括被埋压101个小时的映秀小学四年级学生尚婷，被埋压124个小时的20岁小伙蒋雨航等……地震发生后的9天里，杨云青几乎没离开过那辆吊车。

饭店的凉亭和墙上，仍挂着杨云青参与救人的照片。那时的他，穿白色背心、蓝色牛仔裤，身材壮硕，胳膊上的肌肉很显眼，给人感觉浑身有使不完的劲。

因为救人的善行义举，他被媒体誉为“平民英雄”。后来，一位好友专门写了“映秀好人”四个字，装裱好，送给他，挂在饭店的凉亭里。

丧妻之痛

地震发生后，人们看到的是一个几乎不知疲倦、开着吊车四处救人的杨云青，但很少有人知道，这场地震给他造成了多大的创伤。

杨云青兄妹四人，地震夺去了这个大家族10条生命，其中包括他的结发妻子袁秀芳。袁秀芳大他一岁，属牛。“她没什么文化，一个农村妇女，就像老黄牛一样，勤勤恳恳，在家里种地，开小卖部，还要带孙子。”杨云青说，他以前有点“农村大男子主义”，一直都是老婆照顾他。“我以前在外面赚钱，开吊车，做生意，习惯了在家里饭来张口，衣来伸手。”杨云青说，那时候饭吃完了，敲一下碗，老婆就知道没饭了。

地震发生后，杨云青四处寻找爱人，等找到时，她已经因头部被砸中去世了。

“她当时开一个小卖部，裤子口袋里的营业款，手上的戒指、耳环，我都没取下来，希望她能带走。”杨云青安顿好老婆后，就开着吊车去救人了，“毕竟当时还有那么多活着的人等着去救”。

老婆的去世，对杨云青的打击非常大。“她跟了我一辈子，从没享过福，我非常愧疚。假设她生过病，我端过茶、送过水，心里也还好受些。”杨云青说，“她好好地，突然就没了”。

实际上，杨云青并非不懂老婆。他知道老婆晕车，坐不了客车，最远只到过成都，所以想开车带老婆出去看看。他曾跟老婆说，他再做两年，做到60岁就不做了，要开着私家车带她去旅游。2008年4月14日，58岁的杨云青买了一辆小轿车，他准备喊上亲家过两年一起去旅游，两个男的换着开车，两个亲家母就坐在后面看风景。他没想到，车子刚买了不到一个月，就地震了。

救援结束后，杨云青迎来了人生最灰暗的一段日子，他一度找不到活下去的理由。

“儿女们都大了，都有自己的事情。”杨云青在心情最低落的时候，接受了蒋雨航父母的邀请，去贵州散心。因为开吊车协助上海消防救出了蒋雨航，杨云青和他的父母成了患难之交。

蒋雨航妈妈担心老杨走不出丧妻阴影，便提出让他搬离映秀，到贵州住，再给他介绍一个老伴，重新开始生活。

“她当时介绍了当地一个医生给我，被我拒绝了。”杨云青说，他当时在心理上，还无法接受再婚。

重组家庭

“散心”后回到映秀，家人们也开始担心杨云青，便张罗着给他介绍“老伴”。

一开始，杨云青不同意，后来拗不过，就去见了弟弟给他介绍的相亲对象——家住都江堰的刘明玉。她比杨云青小9岁，年轻时离婚后，一直没有再婚。

“第一次见面吃了顿饭，我带着女儿和儿媳妇，让她们帮忙把下关。”杨云青对刘明玉的第一印象不错，对方“穿着一件长风衣，瘦瘦的”，但他对这次相亲没抱太大希望，因为对方比较年轻，又是城里人，他担心对方瞧不上他。

杨云青不知道，刘明玉在见面之前，已经从电视、报纸上，知道了他那些救人的事迹。“当时就觉得，他很伟大，是个好人。”见面那天，刘明玉特地穿了一件很长的风衣，还穿了高跟鞋。

她对杨云青的第一印象是很苍老，但看起来比较平静，手上有很多茧子。

第一次见面后，两人互留了联系方式，平时偶尔发发短信，打个电话，但一直没有确定关系。

2008年年底，杨云青去都江堰修车，想请刘明玉吃顿饭，结果打了几十个电话，对方都没接。“当时，我想肯定没戏了。”杨云青决定再打最后一次，结果接通了。原来，刘明玉外出，把手机扔家里了。后来，他们一起去吃了火锅，杨云青还邀请刘明玉到映秀去看看。

2009年春节前几天，刘明玉带着三个姐姐、两个姐夫到了映秀，“姐姐们就想看看，这个报道里的‘映秀好人’，究竟是不是真正的好人，想看看这个男人后半生靠不靠得住。”

姐姐们考察下来，觉得杨云青确实挺好。第二天，刘明玉就跟着杨云青，给他逝去的爱人袁秀芳扫墓了。

“她说，袁姐，我们来看你了。你就安安心心地、放放心心地，老杨，今后我来照顾他。”杨云青至今仍记得刘明玉当时说的话。

2009年3月，老杨和刘明玉正式领了结婚证，但没办婚礼。“袁姐刚走了不久，这样对逝者不尊重。”刘明玉和老杨只是在领证后请亲戚们吃了一顿饭，“让大家知道有这件事就好了”。

老来相伴

结婚后，刘明玉看到有那么多参与映秀重建的人，没地方吃饭，就建议开个小吃店。两人商量后，给饭店起名叫“5·12震中小吃店”，后来去工商所核名时，改成了“震中饭店”。

开饭店对杨云青来说，并非难事。地震前，他曾拥有两个采沙场、两台吊车、一个鱼塘，还开了一个临河的农家乐，河边有17间房子。结果，地震一震，啥都没了。

一开始，震中饭店生意还不错，但随着都汶（都江堰到汶川）高速公路通车，往汶川、卧龙、四姑娘山方向的车辆基本都直接走高速，不再像以往那样经213国道在映秀做短暂停留，饭店的生意便渐渐少了。

2013年前后，杨云青把饭店交给儿子、儿媳打理，老两口住回了都江堰按揭买的房子里，只在饭店忙不过来时才回映秀帮忙。

都江堰这套七八十平方米的房子，是夫妇俩于2010年买的，总价27万多元，首付14万元，贷款约13万元，按揭10年，一个月还1000多元。

“她是退休职工，一个月有3300元退休金，主要靠她还房贷；我现在一个月有1200元补贴，是地震之后，国家补给失地农民的。”老杨说，他们的房贷还有一年多就还清了。

“平时，都是她照顾我。”老杨说，每天早晨，刘明玉做好早饭后都会喊，“二哥（杨云青排行老二），起来吃早饭了”，然后他才起床。因为杨云青有糖尿病，要忌口，刘明玉做饭总是迁就他，还变着法子给他弄点好吃的，“蒸点蛋花，打点豆浆啥的”。

在刘明玉看来，杨云青也挺会照顾人的。2015年，她得了一场大病，“吃了东西总感觉不消化，经常拉肚子，胃疼”，后来检查出来是“胰管上长了流沙石”。当年6月，刘明玉做了手术，手术前105斤的她，瘦得只剩70多斤。那段时间一直是杨云青照顾她，“他会熬粥、下面条，煮点菜汤”。在杨云青的照顾下，刘明玉的身体在慢慢恢复，如今终于养了点肉，有80多斤了。

“平时，子女们都很忙，都有自己的生活。”刘明玉说，老伴、老伴就是老了有个伴，平时有个头疼脑热，可以互相照顾。