吴 飞

有一种声音说，你们老是抓住汶川地震不放干嘛？一周年、两周年、五周年……到现在十周年，一遍遍回访灾难的亲历者，勾起他们苦痛的记忆，残不残忍？

但如果细读我们的文字，会发现，一直以来，那些劫后余生的人们，其实是在和我们分享震后积极的生活态度，分享爱与感恩。

十年这样一个跨度，当年的孩子已经长大成人，外出求学或者打工，甚至开始组建家庭，闲时也会刷抖音、打游戏。过往的记忆就算无法抽离，正在经历的生活也足以令自己满意。除了遭遇过地震，他们的生活平凡却鲜活无比。对，这样的平凡就是我们想要找寻的东西。

曾经因为地震，我们同情他们，或者为他们感到悲伤，或者为他们提供援助——这无可避免地为他们打上了特殊的弱势人群的标识。我们绝不希望这样的标识伴随他们的一生，随着时间的推移，我们希望标识的印记消失在平凡之中，我们更希望通过对这种平凡的歌颂，鼓励更多类似经历者，一起走出往日的阴影，与所有的平凡人携手同行。

新时代的列车正以一种前所未有的速度前行，每个人都在分享改革和发展带来的巨大成果。经历过那次天灾的受挫的人，在不忘感恩的同时，卸下曾经的负累，不要掉队。十年前，我们在那片土地上守望相助，十年后，我们依然对你们牵挂，但更愿与你们一同细品这静好的人间。这是十周年纪念日我们彼此奉上的一句最好的祝福。

人间处处是繁花。