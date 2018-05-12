波士顿大学医学院专家：-五六十岁体重过轻者更易患痴呆

晨报记者徐惠芬综合报道 随着全球人口老龄化速度加快，阿尔兹海默症，也就是俗称的老年痴呆症，已成为现代社会的一大健康难题。俄罗斯卫星通讯社9日援引最新研究发现称，如果50至60岁的人体重过轻，罹患阿尔兹海默症的风险更高。

这一最新研究结果发表在《阿尔兹海默症期刊》上，美国波士顿大学医学院的专家研究发现，如果50至60岁的人BMI指数过低，患上阿尔兹海默症的机率就会上升。BMI是用体重公斤数除以身高米数平方得出的数字，是目前国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。专家指出，在早期研究中，年龄被认为是影响痴呆的主要因素，但研究发现，在体重过轻的情况下，50至60岁的人患上痴呆的机率高于体重正常的同龄人。研究人员分析了弗雷明汉心脏研究（FHS）提供的数据，通过对1979年至1983年收集的人口及生活方式数据进行计算分析，确定导致痴呆症的新风险因素。除了体重外，研究人员指出，睡眠不足和丧偶也是造成大脑老化的不利因素。

此前，英国科学家也曾跟踪分析过近20万名平均年龄为55岁的中年人，受试者长达20年，结果表明，与健康体重的受试者相比，体重过轻的人患痴呆症的风险会增加39%。由于阿尔兹海默症的早期症状并不算明显，分析指出，有关“体重与阿尔兹海默症关联”的研究发现，有助于判断罹患老年痴呆症的风险，对老年痴呆症的发生进行提早预警。