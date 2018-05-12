冯巩携《幸福马上来》上演调解大作战

晨报记者陆乙尔报道 由冯巩自导自演的动作喜剧电影《幸福马上来》即将于6月8日在全国上映。这几年，观众很少在大银幕上看到冯巩，此次他的新角色是一位身怀绝技的调解员。

影片讲述了重庆老牌“调解超人”马尚来（冯巩饰）与“调解界新秀”茅雪旺（涂松岩饰）为分出谁是“山城调解第一人”，率领各自的调解天团比机智、论口才、赛人气、拼颜值，上演了一场场奇招尽出的调解大作战的故事。

据悉，该片主角以重庆观音桥街道办事处调解员马善祥为人物原型来创作，电影全程在山城重庆取景，观众将看到解放碑、黄金双子塔、人民大礼堂、朝天门大桥、国泰艺术馆等地标性建筑。

自《心急吃不了热豆腐》《别拿自己不当干部》之后，冯巩在这十年里只是偶尔客串了几部电影。此次携《幸福马上来》再度出山，与以往不同的是，冯巩骑上摩托车穿梭于山城的大街小巷，并亲上上阵挑战高难度动作戏份。

电影的全“笑星”阵容也是影片的一大看点。冯巩邀请了牛莉、贾玲、张小斐、岳云鹏、白凯南、潘斌龙、涂松岩等喜剧明星助阵，他们在电影中将发挥自己的创意与幽默天赋，抖包袱不在话下。同时在《唐人街探案》系列、《最好的我们》《琅琊榜2》等作品中有精彩表现的年轻演员刘昊然，在片中首次与冯巩上演“父子情”，让人期待。