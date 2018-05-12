电视剧《我的真朋友》开机-Angelababy邓伦 体验“中介生活”

晨报记者曾索狄报道 近日，Angelababy（杨颖）、邓伦、朱一龙、许娣主演电视剧《我的真朋友》在上海开机。据悉，该剧聚焦都市人租房卖房买房的现实问题，Angelababy与邓伦将化身初入职场的“房产中介”，通过一个个关于房子与家的故事，见证家庭冷暖和社会百态，感悟人性的真善美。

在片方公布的首款概念海报中，在高楼大厦与老房子之间，一颗温暖的红色真心正在跳跃，象征Angelababy和邓伦扮演的“城市梦想家”用他们的真心诚意帮助人们找到属于自己的家。出品人、总制片人贾轶群在接受采访时表示，《我的真朋友》 故事和情感都非常真实，没有所谓的“玛丽苏”或“霸道总裁”。比如邓伦扮演的男主角邵芃橙，他虽然家境富裕，但却踏踏实实从普通的工作岗位做起；而 Angelababy 扮演的女主角程真真，更是个热心而又坚持原则的草根。为了写好这个接地气的故事，剧组深入一线，到有关部门以及街头的房产中介机构采访，几乎每个案例都是经过真实采访而来。