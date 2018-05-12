“党的诞生地”用好红色资源-上海今年将出台方案 为红色旅游“护航”

晨报记者 曾索狄

许多在新天地工作的人们，常常会在上班路上看到这样的场面：中国共产党第一次全国代表大会会址前，等待参观的游客已经耐心地排起队，晨光熹微，天色正好。在上海乃至全中国，红色旅游正以一种欣欣向荣之势蓬勃发展。记者近日从市旅游局了解到，上海现确定编制 《上海市2018-2020年红色旅游发展实施方案》，同时将启动《上海市红色旅游基地服务规范》的制订工作。今年7月1日，上海联动遵义、延安、井冈山、嘉兴等地的红色旅游宣传片《光芒》也将首发。



红色旅游基地打造有标准

作为党的诞生地，上海一直是红色旅游的热门目的地。而要想在未来继续用好用足这座光荣之城的红色文化，打响“上海文化”品牌，更需落地切实的规划。记者获悉，目前上海确定编制《上海市2018-2020年红色旅游发展实施方案》，就上海红色资源挖掘梳理，红色旅游基地建设，红色旅游产品开发以及红色旅游的宣传推广、区域合作、教育功能等多个方面展开布局。

市旅游局市场处处长沈超告诉记者，在未来的三年里，上海除了要进一步梳理、挖掘上海的红色资源，还将在目前授牌的34家红色旅游基地之外，再打造一批红色旅游基地。为此，有关专家组已经开始研究、制订《上海市红色旅游基地服务规范》。“红色资源是红色旅游的基础，有了《上海市红色旅游基地服务规范》，我们更会清楚地知道，景点要升级成为红色旅游基地，应该在游客接待、休息设施等方面达到怎样的标准，并能按照标准评选、增加挂牌基地。”

而在红色旅游从业人员的培养和管理方面，上海也做了不少工作。比如，每年举办的红色旅游讲解大赛，吸引了很多景点的讲解员积极参与。未来，上海也将鼓励多样的培训活动，让红色旅游从业人员进一步提升知识储备与服务能力。

红色旅游产品开发有新意

回到1921年的上海是一种怎样的体验？去年上海旅游节期间，上海首次推出以中共一大会址纪念馆为起点的“发现之旅”城市深度旅游线路，参与者在“发现之旅”中可以通过角色扮演、密室逃脱等形式，体验有故事性、互动性的“红色一公里”。这个颇具特色的旅游产品，于短短三个月的时间内，吸引了60多批500多人参与。

沈超透露，上海近年开辟了“开天辟地”、“英雄丰碑”、“文化先驱”、“伟人风范”、“走向未来”等五大红色旅游主题，并设计了十条经典路线将主要的红色旅游景点一网打尽。但要想更好地调动市场对红色旅游积极性，还得在产品开发上继续下功夫，“‘发现之旅’吸引人的地方在于，参观过程伴随着游戏和解题，答案还要在红色景点里找。这样游客一方面能在游戏中受到教育，一方面也更有成绩感，更愿意参加。”

不仅如此，以红色景点为核心，辐射景点周边的海派街区，并将购物餐饮等内容结合在一起的特色旅游产品也有望被开发。“漫游上海，阅读城市，感受建筑，这些都可以和红色景点结合起来。”沈超透露，上海还将与外省市的红色旅游进行更深入的区域合作。“上海每年入境游客很多，有没有可能设计一个新的旅游产品，先带游客看看上海都市里的红色景点，再走进遵义看绿色美景，看红色历史？还有长三角经济带，都可以通过红色旅游加强合作。”

红色旅游品牌推广有妙招

酒香也怕巷子深，有了红色资源富矿，上海未来将采用更多元的形式推广红色旅游，打响“上海文化”品牌。近期，上海策划推出《从石库门到天安门》 的红色旅游推介会，通过具体旅游产品，加深海内外游客对“党的诞生地”的深刻记忆。

同时，由上海电视台团队拍摄的红色旅游宣传MV《光芒》，联动了遵义、延安、井冈山、嘉兴四地的旅游部门，预计于7月1日震撼首播发。届时，观众可以在街头大屏、地铁公交乃至于航空高铁等不同平台上欣赏到这支宣传片。“我们希望它让人一看就有旅游的冲动。”沈超说，根据此前的经验，旅游宣传片比单纯的文字介绍有着更好的推介效果，此次《光芒》音乐优美，还选取了上海与其他四地红色景点的精华，令人眼前一亮。

当然，红色旅游具有天然的教育意义，如今越来越多的年轻人也成为了红色旅游的拥趸。记者获悉，上海每年会举办大学生的红色旅游产品设计大赛、红色旅游经典的自拍大赛，邀请红色景点导览员进校园作宣讲。“大学生现在是旅游主力军，我们举办的红色旅游产品设计大赛、红色景点自拍大赛，就是希望发挥他们的想象并从中接受教育。这几年现在参赛的人越来越多，红色旅游的宣讲也有望在三年内把上海所有的大学校园都走遍。”