【新时代·幸福美丽新边疆】西藏：代代接力守护绿色家园

55岁的白玛加布看着在玛旁雍错边飞舞的海鸥和欢呼的游客，脸上露出了欣慰的笑容。

玛旁雍错。 新华网 雪珍摄

玛旁雍错位于西藏阿里地区普兰县北部，是国际湿地组织指定的“国际重要湿地”。

白玛加布是土生土长的雄巴村人，村子位于玛旁雍错旁边。从小听着玛旁雍错传说长大的白玛加布，内心一直渴望让这片湖水周围的环境永远干净整洁。

90年代初，白玛加布进入村委会工作。当上村干部后，他立即到玛旁雍错旁边的几个村子里，邀请大家一起捡拾湖边的垃圾。刚开始，有些村民还不理解，“我们前脚刚捡，其他人后脚可能就扔，这有什么意义呢？”白玛加布耐心地反复劝说，“环境是我们自己的，我们守在家门口都不保护，还能指望谁呢？我们捡一个，垃圾就少一个嘛。”

白玛加布。新华网 雪珍摄

在他的带领下，捡拾垃圾写进了雄巴村的村规民约。每周二，全村每家出人，集中起来清扫玛旁雍错旁边的垃圾。

玛旁雍错周围有不少草地和灌木丛，为了杜绝火灾隐患，白玛加布又在村内推行了禁烟。

他先是禁止了村里的小卖部卖烟，后又发挥他做群众工作的老本领，挨家挨户地劝说，“抽烟既浪费钱又对身体不好，烟头扔到湖边，既不美观又易引发火灾。这种一点好处都没有的事情，为什么要做呢？”

在他不断地劝说和示范下，村里人不在公众场所吸烟了。玛旁雍错边上的石堆里，也很难发现烟头了。为了让湖边的环境变得更好，2015年起，他又带领群众种起了红柳、杨树等植物，在上级部门的支持下，至今已经栽下了五六万株。

白玛加布在查看红柳树苗。新华网 雪珍摄

群众很快尝到了环境变好的甜头。全村集资加上政府支持建起的旅游服务中心越办越红火，2017年纯收入近150万元。大家既享受了好的环境，又挣到了钱，保护环境的积极性越来越高。

守护环境的重任，也从他的肩上，转移到了更年轻的下一代。

2014年，玛旁雍错湿地自然保护区吉吾管理站成立，雄巴村群众争着报名当管护员，很多人跟白玛加布的女儿年纪差不多。

白玛加布（右）向白玛旺杰（左）讲述湿地保护的重要性。新华网 雪珍摄

“站里一共有12个人，90后都有五六个，体力和精力都跟得上。”不满30岁的站长白玛旺杰说，“县里还专门配了交通工具方便我们巡逻，我们有信心让这里的环境变得更好。”

“他们体力精力都比我好，文化水平也比我高，会比我做得更好。”白玛加布说，“村里人一定会代代接力下去，守护好大自然给我们的宝贵财富。”