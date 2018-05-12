央视快评：确保机构改革取得全面胜利

△5月11日《新闻联播》视频：习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议强调加强领导周密组织有序推进 统筹抓好中央和地方机构改革

5月11日下午，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二次会议并发表重要讲话。总书记强调，党的十九届三中全会以来，中央和国家机关机构改革取得重大进展，要注意边实践、边总结，把好经验运用好，周密组织地方机构改革，使中央和地方机构改革在工作部署、组织实施上有机衔接、有序推进，确保深化党和国家机构改革取得全面胜利。

作为全面深化改革的“牛鼻子”，深化党和国家机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革。不足3个月的时间，在习近平总书记的亲自擘画、亲自领导、亲自指挥下，党和国家机构改革的推进势如破竹、蹄疾步稳。从更名、挂牌到组建新的领导班子，系统改革举措压茬推进、有条不紊。机构改革的关键环节—— “三定”方案即定职能、定机构、定编制也排出了时间表、任务书、路线图。此次会议又进一步强调，地方党委统筹研究地方机构改革方案制定和组织实施，抓紧启动、压茬推进，总体上同中央和国家机构相对应。

党和国家机构改革的有序推开，充分体现了以习近平同志为核心的党中央大刀阔斧的改革魄力和深谋远虑的改革智慧，为形成更加完善的中国特色社会主义制度奠定了坚实基础。

“秉纲而目自张，执本而末自从。”机构改革能在较短时间内取得重大进展，根本原因在于我们有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导。未来，将改革方案自上而下落实到位、发挥效应，还要充分利用好“党的领导”这一中国特色社会主义制度的最大优势，进一步加大统的力度。我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各部门和地方一定能稳扎稳打，实现党政军群各方面机构改革的相互配合，使各项改革相互促进、相得益彰。

机构改革最终要落到“人”上，做好人的工作至关重要。习近平总书记明确指出：“我们不搞断崖式的精简分流人员，要把大家安排好、有工作干，富余的干部和人员在工作实践中逐步消化。” 总书记的讲话给大家吃下了“定心丸”。此次改革，没有硬性的定时定量分流任务，也不搞“一刀切”式的精简。当然，个人的岗位变动、职务升降在所难免。从前一阶段看，各级党员干部特别是“关键少数”发挥改革表率作用，识大局、顾大体，积极主动地抓好机构改革方案的落实，思想统一、热情高涨、行动迅速、推进稳妥。

​深化党和国家机构改革牵一发而动全身，要统筹好中央和地方两个大局。一方面，要坚决维护党中央权威和集中统一领导，确保上下贯通、执行有力，这是确保机构改革有序推进的前提和保障。另一方面，赋予省级及以下机构更多自主权，允许地方因地制宜设置相关机构。做到全局统一性和局部灵活性的有机适配，实现上下职责打得通、衔接得上。这也是机构改革的目的所在。

党和国家机构改革是一项打基础、利长远的系统工程，事关党和国家长治久安。各部门和地方要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将思想和行动进一步统一到党中央关于深化党和国家机构改革的决策部署上来，乘势而上，继往开来，以抓铁有痕、踏石留印的干劲不折不扣地贯彻落实改革方案，确保深化党和国家机构改革取得全面胜利。（央视评论员）

来源：央视新闻客户端