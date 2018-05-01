【新时代·幸福美丽新边疆】总书记，您牵挂的玉麦乡建设得越来越好

高山深谷，雪峰林立。西藏自治区山南市隆子县玉麦乡，位于中印边境, 是我国人口最少的行政乡。站在雪山顶上俯瞰，但见周边山峰合围着一个小小的河谷，里面平坦地带长约七八百米，这就是玉麦乡所在地。

在党的十九大闭幕后的第四天，习近平总书记给玉麦乡牧民卓嘎、央宗姐妹的一封亲切回信，让这对藏族姐妹与父亲桑杰曲巴几十年如一日守边巡防的感人故事走入人们的视线，这个昔日默默无闻的边陲小乡成为“网红”。

如今，这个让习近平总书记感动和记挂的边境乡，现在怎么样了？

军民结合加强，从父女三人守边到一群人

“我们虽然上了年纪，但绝不会丢下守土固边事业，我们一直在教育周围群众一起守土固边。我们会沿老父亲的足迹和教诲，做神圣国土的守护者，幸福家园的建设者。”谈及收到总书记回信的感受，卓嘎、央宗两姐妹激动地说。

之前父女3人，如今全乡现有9户31人。“其实，他们的生活就是守边，平时的放牧、砍柴时，生活半径扩大，守边工作也在同时进行。”玉麦乡党支部书记达娃说。

不只是卓嘎、央宗等玉麦乡群众在守土固边，玉麦乡公安边防派出所官兵巡边时与两姐妹相遇，都会郑重地向她们敬一个军礼。

卓嘎、央宗两姐妹巡边时与乡公安边防派出所官兵相遇（李政葳/摄）

玉麦乡在2011年设立了玉麦公安边防派出所，他们的责任就是做好边境及辖区的治安管控，巡逻护边也是官兵们的日常功课。“有国才能有家。没有国境的安宁，就没有万家的平安。”派出所所长徐杨刚说。

在派出所楼道里，一张照片上的画面格外温馨：派出所卫生员身穿白大褂，为一名玉麦乡藏族群众测量血压。“我们这的卫生员会不定期帮乡里群众检查身体，他们也常常到我们这里拿药。”徐杨刚说。

派出所门口还摆放着一块黑板，上面写着藏语日常用语并配有汉语翻译。每天官兵们都会定时学习藏语，像徐杨刚在玉麦乡呆得较久的官兵，与群众交流基本没有什么障碍。“玉麦乡的军民之间融合不断加深，这样可以相互连通、补充，为对守土固边工作极为有利。”玉麦乡乡长胡学民说。

首次打破冬季封山，与外界交流更密切

玉麦乡地处峡谷高原地带，由于独有的气候环境和地理特点，长期以来，玉麦基本属于进出全靠手脚并用、生活保障全靠驮的“世外桃源”。更让玉麦人无奈的是，每年11月起大雪封山，直到来年6月这里都是出不去进不来的“孤岛”。

令玉麦乡群众欣慰的是，收到总书记的回信后，玉麦乡迎来首次的冬季不封山，这给当地群众生活带来了极大的改变。“三个孩子都在外地上学，以前孩子们放假都要牵着马翻山去接，现在能直接坐车到家门口。”卓嘎说。

央宗家里开了一间商店，冬季不封山是这些年来他们进货最方便的一年。同时，她家还有两台跑运输的车子，通往外界的路越来越好，运输生意自然也越来越红火。

玉麦乡白玛次旺等村民都能熟练使用智能手机（李政葳/摄）

与央宗家距离不到一公里远，白玛次旺家里在经营商店的同时，还开了家庭旅馆。随着外界对玉麦乡关注加强，中交公司、湖南建工等企业项目组入驻，道路修整后来这里转山、旅游的人也越来越多。“以前封山时自己多是去砍柴、放牛，妻子就在家里边编竹子，几乎没有什么收入。这次没有封山，商店和旅馆的经营几乎没受影响。”

在白玛次旺家商店里，货架上挂着两个微信二位码支付牌。他说，现在村里人基本上都使用了智能手机，来店里买东西都能扫码支付。记者了解到，如今玉麦乡所有人家都实现了wifi全覆盖，乡里的4个家庭旅馆和4个小卖部都能使用微信支付，互联网电商也在不断发展。

白玛次旺的小女儿今年5岁，明年就到了上学的年龄。“乡里马上要建新小学，不用像以前那样把孩子送到很远的外乡，接送、照顾都会很方便；而且是汉、藏双语教学，过不了几年，女儿的汉语一定比我说得好。”白玛次旺说。

基础设施不断完善，幸福生活不再遥远

在玉麦乡公安边防派出所旁边，安置了湖南建工的项目部。从清晨到日落，玉麦“新时代”边境小康乡村建设施工现场热火朝天：带着安全帽的工作人员来回搬扛物资，挖掘机、推土机作业声不断，一辆辆装载车进进出出……

“目前项目部有156名工作人员，随着项目推进会增加到200人以上。我们要发挥不计成本的奉献精神，这里群众们是坚守者，我们要做这里的建设者。”湖南建工项目部执行经理罗立光说。

玉麦“新时代”边境小康乡村建设施工现场作业忙（李政葳/摄）

记者了解到，玉麦边境小康乡村建设项目将新建轻钢装配式结构民居56套，配套解决排水、电力、通讯、道路、乡政府、卫生院、学校等公共服务设施，总投资约1.1亿元，规划用地面积440.98亩，总建筑面积17254.24平方米。

目前，项目新建两条市政道路，其中，中心街道路长度453.703米；还将新建中心公园一座，广场六座，在项目的主要干道、广场、次要干道、林地等区域，种植藏川杨、柏树、雪松等本地树种为主，以及高山杜鹃等灌木，营造出生态、舒适的生活氛围。

未来，玉麦乡群众都将住上钢筋混凝土结构的“农家别墅”。“建设前，我们带着村民代表到附近县参观，他们都很期待早日迎来美丽、幸福的新家园。”胡学民说。