助力垃圾分类，“小蚂蚁”在行动

社区晨报记者 陈毓磊

“谢谢！谢谢！你分得不错，不过这个菌菇是湿垃圾，下次记得不要扔错。”在长宁区仙霞街道虹旭小区，有这样一支“小蚂蚁”志愿者队伍，今年小区启动垃圾分类定时定点投放工作以来，这些志愿者成为了“主力军”之一，在大家的努力下，如今该小区居民自觉“破袋率”已达到95%以上。

据了解，为了确保垃圾分类定时定点投放工作的顺利开展，虹旭小区56位居民区党员骨干、志愿者成立了这支“小蚂蚁”垃圾分类志愿队伍。每天上午七点到十点、下午五点到八点，值班的志愿者要在小区2个垃圾厢房查看垃圾分类情况。每位居民来投放垃圾时，志愿者都要把垃圾袋解开来，看看有没有正确分类、有没有混装垃圾。虽然志愿者们需要忍着脏臭翻垃圾，但是这样的指导检查工作志愿者们一天也没落下。

为了能够得出准确的分类数据以便日后进行分析，虹旭居委会特制了登记本，白色为常住人口，黄色为租住人口，用不同标识记录。这些工作也需要志愿者们手动操作，一个多月下来，登记本上密密麻麻记录了居民的垃圾分类情况。志愿者宋阿姨笑着告诉记者，“原来小区居民我认识得不多，做了一个多月志愿者，和居民们慢慢熟起来了。”

在正式启动垃圾分类之前，党员志愿者就掀起了宣传分类、践行分类的热潮。72岁的志愿者杨琴娣是楼组长，楼里的年轻人不愿意分类，杨阿姨主动替他们领取垃圾分类垃圾桶，向年轻人宣传垃圾分类的意义和知识。杨阿姨表示，做垃圾分类好志愿者工作，讲话方式特别重要，不论分类情况如何，志愿者们都以鼓励居民为主，调动居民参与分类的积极性。小区里原本有些“困难户”，起初志愿者还会受到白眼，但在志愿者们的善意解释和鼓励下，也慢慢变好了。

最近，虹旭居委会还联合第三方社会组织，在小区睦邻廊开展瓶子菜园活动，作为垃圾分类工作的绿色延伸。这个“瓶子菜园”将小区居民用完的油桶、水桶、饮料瓶等清洗处理后用来种植当季蔬菜，并特别制作了架子陈列摆放在睦邻廊前，形成了小区里一道特殊的风景线。