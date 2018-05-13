上海居民膳食与健康状况监测结果出炉　在外就餐率61%，以15-44岁中青年人群为主-市民超重及肥胖率44%，并非吃得多

晨报记者 陈里予

上海人吃得健康吗？2018年5月13-19日是全国第四个“全民营养周”，今年的主题是“吃动平衡，健康体重”。昨天，市卫生计生委发布上海市居民膳食与健康状况最新监测结果：上海居民在外就餐率为61%，比全国城市居民在外就餐率42%高了很多。上海在外就餐的人群主要为15-44岁中青年人群。另外，监测发现，上海市居民的超重及肥胖率44.1%。原来，上海人肉吃得太多了。上海市居民动物性食物中的畜禽肉摄入量超过推荐61%。专家们建议，选择水产品代替部分畜禽肉，增加增加谷类、蔬菜水果等植物性食物摄入。

油盐摄入量仍然过高

烹调油、盐的过量摄入是引起高血脂、高血压的重要因素之一。从本次监测的结果看，居民每日人均烹调油摄入量36.4克、盐7.5克，较10年前调查数据分别下降21%、24%，比全国大城市平均水平分别少11%、16%。专家们比较了上海市近10年油盐摄入量的趋势，是明显下降。这样趋势上的差异，应该说是得益于近10年来上海市政府主导的各项控油控盐的健康宣教及干预，如2008年、2009年覆盖全市发放“控盐勺”、“控油壶”等行动。另一方面，在家就餐油盐的摄入量仍高于推荐标准，推荐的每日油摄入量为每日不超过25克、盐6克，当前居民烹调油盐的摄入量距离推荐水平仍有差距。控油控盐的措施还要持续加强实施。

在外就餐高于全国城市

上海居民在外就餐率为61%，比全国城市居民在外就餐率42%高了很多。预包装食品（即有包装的食品，如糕点、面包、香肠等）成为新的选择，科技发展使生活更加便利，外卖、网购等新消费方式的兴起，影响了传统家庭烹饪食物的习惯。

监测还发现，上海市居民钠的摄入量为4927.2mg，高于推荐水平近1.5倍。钠的过量摄入，与血压升高、高血压的发生密切相关。当前居民通过盐摄入的钠占总钠摄入的3/5。钠的来源除了盐以外，还有含盐的调味品（如酱油、味精等）、半成品的菜肴、腌制品、零食等（常见甜味的蜜饯中也含有大量钠），蔬菜中也含有一定的钠。

随着居民在外就餐普遍，相关部门也将集中供餐食堂、餐厅餐馆、外卖服务提供商应、预包装食品企业等作为今后一段时间开展营养促进的重点对象，提倡供给“减盐限油降糖”的餐饮及食品，鼓励就餐场所进行营养宣传，制定通俗易懂的预包装食品营养标识,引导居民合理选择食品。并且，推荐大家在家用餐。

仍有86.8%居民钙摄入不足

传统的中式饮食以植物性食物为主，有利于预防慢性病，但也有一个较为明显的缺陷，缺少钙的良好来源。乳类是钙良好的来源，中式饮食中不含乳类。这次监测发现一个好的现象是，居民有饮用乳类的习惯，41.6%居民每日消费乳类，71.4%学生每日消费乳类。但仍有86.8%居民钙摄入不足。《中国居民膳食指南2016版》 推荐每人每日推荐摄入钙800mg，生长发育阶段的学生需要1000-1200mg。每100ml乳类中约含104mg钙，除了日常膳食摄入的钙以外，每天还需要300ml的乳类摄入。而目前监测的结果显示，每日乳类摄入量不足，居民每人每天平均乳类摄入量97ml，中小学生150ml。

专家们鼓励居民们增加饮用乳类的量。乳糖不耐受的人可以选择低乳糖牛奶或酸奶。同时，大建议居民增加大豆或豆制品的摄入量。