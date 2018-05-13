“黑石号”沉船的故事你知道吗？-240件套沉船文物精品亮相海上丝路瓷器大展　展览持续到8月，1.4米以下儿童免费

晨报记者 钟 晖

昨天，位于南汇新城的中国航海博物馆人气旺盛，在这里举办的“海上丝绸之路沉船与贸易瓷器大展”，是上海有史以来推出的最大规模的沉船文物及古代贸易瓷器展示，来自故宫博物院、中国国家博物馆、上海市历史博物馆、广东省博物馆、福建博物院等全国七省二市共计22家文博机构的240余件套文物精品，吸引了不少参观者从市区赶来一饱眼福。

据介绍，此次展览一直举办到8月份，对学生收“半票”，对1.4米以下儿童免费。

展览瓷器从唐朝至清朝

一位中学生参观者对记者说：“我以前也经常关注‘海上丝绸之路”主题展，而今天在这里看到的却与众不同，它是以‘沉船’为切入点，将出水瓷器为重点展示对象，这就十分新鲜了，可以说是以前都没见过的。”工作人员表示，这些瓷器是唐朝至清朝时期的，有的是外国商人在中国所购买，也有的是中国商人在国外运回的器物，因发生沉船事故而长期“石沉大海”，被打捞上来后成为“出水文物”。

据中国航海博物馆开放管理部袁晓莉透露，昨天来参观的市民中以年青人居多，有很多是文物爱好者，他们有不少是举家前来。为了接待好观众，主办者通过文物、场景、图版以及高清投影、二维码、触摸屏等科技手段，尽量给大家带来新鲜感，尤其要对中国古代海上交通、瓷器贸易、造船技术、西方航海仪器等进行具体介绍，并延伸至21世纪海上丝绸之路。具体展出有：越窑、长沙窑、景德镇窑、龙泉窑、德化窑、元青花、广彩瓷等珍贵贸易瓷器，顺带讲述“黑石号”“南海一号”“华光礁一号”“碗礁一号”等11艘沉船故事，看过之后可以加深理解“海上丝绸之路”的灿烂文化和深刻内涵。

“黑石号”沉船文物参展

在众多展品中，有一件珍贵文物是“唐朝波斯绿釉陶壶”，当时是从波斯地区直接引进到我国的，成为唐朝与外国进行商业交流的明证。目前国内类似“唐朝波斯绿釉陶壶”这样完整的同类器物仅有4件。

值得一提的是，展会上为观众讲述了11艘沉船的打捞故事，其中有一艘“黑石号”沉船，1998年被德国公司打捞，出水陶瓷器、金银器、铜镜等文物共计67000多件，本次展览展示来自黑石号的沉船文物12件，均来自湖南省博物馆。“‘黑石号’ 的年代为9世纪上半叶，是一艘阿拉伯双桅商船，经推测，它应当是从扬州港出发，目的地可能是伊拉克港口城市阿尔巴士拉，在途经勿里洞海域时触礁沉没。”此次展览项目负责人毛敏告诉记者。

此外，还有一艘“华光礁Ⅰ号”，为南宋前期沉船，发现于1996年，是中国在远洋海域发现的第一艘古代沉船，也是首次发现的有六层船体构件的古船。出水文物计1万余件，其中陶瓷器8000余件，主要为青白瓷、青瓷、酱釉瓷等。该船从泉州港出发行至西沙群岛华光礁附近时，突遇强风大浪，船体碎裂而沉没。此次有来自华光礁一号的沉船文物11件。