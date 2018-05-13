龙华烈士纪念馆主题活动花样多，精品党课唤初心-重温历史，感受革命先烈“初心使命”

晨报记者 陆乙尔

岁月的长河里，无数英烈前赴后继，为争取民族独立、实现国家富强而英勇献身。龙华烈士纪念馆则是人们瞻仰英烈，了解历史的“红色旅游”必去景点。为了更好地让大众缅怀先烈，纪念馆除了日常开放以外，还会定期在馆内外举办主题活动。纪念馆工作人员俞丽佳告诉晨报记者，目前《不忘初心颂英烈》专题展览正在进行当中，反响很好，之后在博物馆日以及6月份也都会有纪念活动和“精品党课”。

英烈事迹首次进地铁展览

4月初，龙华烈士纪念馆联合相关部门共同推出的《不忘初心颂英雄》英模事迹专题展开幕，这是龙华烈士纪念馆英烈事迹首次走进地铁公共空间，展览将持续到6月底。

此专题展位于地铁徐家汇站5-7号口文化艺术长廊，展线长度48米，包括“开拓”、“探索”、“复兴”三个部分，展品包括14余幅艺术品、30余幅珍贵图片、40余件套实物、4个融入了场景剪影化嵌入视频以及在线互动“谍报”小游戏。这些展品中，有珍贵的实物《俞秀松日记》，它记载着1920年6月28日，俞秀松将陈望道翻译的《共产党宣言》交给了陈独秀。

多重陈列手段及多媒体形式叠加，让观者从多角度，感受到了革命先烈“不忘初心，牢记使命”的精神内涵，真正走进历史，了解历史长河中的“英雄”。

让参加者体会先烈的初心

除了正在进行的专题展览外，俞丽佳告诉记者，在下周五的博物馆日当天，龙华烈士纪念馆还会举办多项主题活动。序厅将举办手工制作康乃馨活动，纪念馆一楼红色讲堂则会有主要针对青少年学生的小课程《看不见的英雄》，在龙华烈士陵园遗址区会举办“发现殷夫”历史情景体验活动。纪念馆希望能以更多样化的形式，让参加者体会到先烈的初心，也能够增加自身的使命感。

俞丽佳还向记者透露，暂命名为“龙之华，初之心”的精品党课也正在筹备当中，预计在6月中下旬举办。这个针对有学习需求党员的课程计划分为三大板块：致敬英雄、重回历史、寻初心担使命。

据悉，致敬英雄板块将会由一场祭扫仪式和英烈诗抄的诵读互动组成，重回历史板块则由敌我斗争的实景体验、穿越历史的党性洗礼、与长眠先驱的时空对话组成，学员们将在二十四烈士就义地感受英雄蒙难的悲壮时刻，并在众多先烈的墓前讲述他们的事迹。在最后一个板块中，学员们将参观龙华烈士纪念馆“信仰召唤、使命执着、信念坚守”这三个展厅，并上一堂以“忠诚、奋斗、牺牲”为主题的党课，讲述龙华英烈与共产党员初心。