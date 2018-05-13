社评：中美边打边谈，美方应当回归理性

白宫发言人7日透露，中国国务院副总理、中美全面经济对话牵头人刘鹤将在未来这一周访问美国。白宫称：“我们正着手于一些我们认为将对每个人都很好的东西。”中国商务部两天后证实，刘鹤受美方邀请，将作为习近平主席特使在适当时候赴美磋商。

看来中美双方很可能近日在华盛顿继续进行未完成的贸易磋商。一周多以前，美国所有与贸易有关的高级官员一起来北京，与刘鹤率领的中方团队开展了对话。双方均表示对话是“坦诚”的，达成了一些共识，但仍在一些问题上存在严重分歧。

特朗普总统8日邀习近平主席通电话，重点谈了经贸问题。这是中美贸易冲突最激烈的这段时间里，两位领导人时隔两个月的首次通话。

总的来看，美国方面在过去这段时间对中美贸易问题的表态比较多，传递出复杂信号，不过近来美方积极的声音在增多，不断暗示中美有可能通过谈判达成协议。

如果刘鹤确实能在今后几天率团访美，那么双方恢复磋商的速度还是很快的。这个速度本身也可以视作一个积极信号。

从刘鹤3月初访美算起，加上美方代表团来华，直到刘鹤这次即将再次访美，中美之间围绕贸易问题一共将有三轮磋商，可谓“一去二来三往”。除了这些磋商，双方采取了针锋相对的贸易报复行动，并且公布了进一步的相互报复措施。这种既打又谈的局面广泛牵动了两国社会，也搅动了全球市场。

这是中美关系从未有过的经历，在人类贸易史上也是罕见的。这个过程触发了更多思考，也在促成中美相互的进一步认识。

在贸易冲突升级之前，中美对对方维护本国利益的决心似乎都有些低估。中国没有想到美方会采取如此激烈的行动，美方也没有想到中方的抵制如此坚决。过去中美贸易摩擦的经验是，双方很快就能走向相互妥协，而这一次两国投入了空前的力气和意志。

在决心的对撞中，中美不仅更多了解了对方的想法，也了解了通过对抗而形成一方压倒另一方的局面不可能出现。美方让中方做它所期待的单方面让步完全不现实，中方想要美方全盘接受两国业已形成的贸易现状也不现实。

中美不打不成交，但光是打也没用。不管合理不合理，贸易冲突就是发生了，给双方带来了最初的损失，也带来了更多冷静。现在双方处在这样的阶段：大家都清楚了，接着打下去只会带来更大损失，谈判解决纠纷是对两国都有利的聪明做法。

看来这是个讨价还价的阶段。中美都希望用谈判解决问题，但谈成并不容易。要让谈判进程加快，双方的认识还需要继续接近，态度要更加坦诚，美方尤其要彻底抛弃“不行就再压一压中方”的幻想。

美方必须进一步明确一个基本认识：有活力、可持续的贸易都必须尊重市场规律，国家行政当局只能够通过政策加以引导，但却不可能进行指令性安排。美方在这一轮冲突中对抗的不仅是中国政府，它真正对抗的是市场规律，中国政府坚定态度的背后是扭不动的市场化贸易现实。

华盛顿还需清楚，中国崛起是阻挡不了的。把中国“制服”，让它像日韩那样“听话”，无论华盛顿怎么随意制定“规则”，北京都会遵从，这也是完全不现实的。中美需要开展真正平等的竞争，这种平等应从双方利益视角定义，而不是由美国单方面说了算。

中美早晚会达成一个相对公平的协议，问题在于双方离那个目标还有多远，还要继续付出多大代价。从中方来说，我们很愿意让协议早点达成，但对为此可能需要继续付出一些代价，我们同样做好了准备。