开放，中国跑出加速度

中国扩大进口跑出了加速度！据海关最新统计，今年1—4月，我国进口达4.3万亿元，同比增长11.7%；贸易顺差同比收窄近1/4，到5062.4亿元。

“中国从不刻意追求贸易顺差。中国主动扩大进口，是推动对外贸易平衡发展的重要举措，也是产业升级、满足消费者对高质量生活需求的必然要求。”商务部新闻发言人高峰说。

从稳步扩大“一带一路”国际合作朋友圈到打造公平透明的营商环境，从巩固外贸稳中向好势头到促进贸易和投资自由化便利化，中国在更大范围、更广领域、更高水平上推进自主开放，开放之门越开越大，赢得国内外广泛关注和普遍点赞。

市场准入大幅放宽——

5月8日，野村控股株式会社等向中国证监会提交了设立外商投资证券公司的申请材料，野村控股株式会社拟持股51%。此前，中国银保监会正式批复工银安盛人寿发起筹建工银安盛资产管理有限公司。这是我国提出加快保险业开放进程以来获批的首家合资保险资管公司。

放宽银行、证券、保险行业外资股比限制、放宽外资金融机构设立限制、扩大外资金融机构在华业务范围、亮出汽车等制造业对外开放时间表、宣布尽早完成外商投资负面清单修订工作、全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度……中国放宽市场准入的鼓点紧凑，以更积极的姿态向世界敞开怀抱。

投资环境更有磁性——

4月底，全球最大的互联系统制造商之一美国安费诺集团在浙江海盐的投资项目正式奠基。占地60亩、总投资2.3亿元的工厂，将主要从事电子元器件、电子连接器件等产品的研发和制造。“这是我们在海盐的第一个项目。当地政府尽心尽力为企业办事，给我们吃下定心丸。”安费诺的项目负责人说。

投资环境越来越“亲”，也越来越“清”。中国吸引外资完成了从以前主要靠优惠政策向更多靠改善投资环境的转身。据世界银行报告，中国的营商便利化程度5年来上升了18位。

中国仍是外商投资的热土。商务部数据显示，今年一季度，全国新设立外商投资企业14340家，同比增长124.7%；实际使用外资2275.4亿元人民币，同比增长0.5%。高技术产业实际使用外资同比增长12.8%，占比达19.3%。高技术制造业实际使用外资224.9亿元人民币，同比增长66%。

扩大进口迈开步伐——

今年11月，中国将在上海举办首届中国国际进口博览会。中国主动开放市场的态度，得到世界各国和企业的积极响应。截至4月底，来自101个国家和地区的近1100家企业已正式签约，展览面积达18万平方米以上。加上准备签约的企业，总数已超过1800家。4月份新增签约企业数约400家，新增展览面积约5万平方米。

商务部相关负责人表示，今年，我国将相当幅度降低汽车进口关税，同时降低部分其他产品进口关税，努力增加人民群众需求比较集中的特色优势产品进口，加快加入世贸组织《政府采购协定》进程。

坚持开放的中国，向世界展示中国担当、注入中国红利。未来15年，中国预计将进口24万亿美元商品，吸收2万亿美元境外直接投资，对外投资总额将达2万亿美元。“中国的对外开放，不仅惠及中国经济和中国人民，更能带动所有贸易伙伴的共同繁荣，惠及全球经济和世界各国人民，使人类命运共同体更加紧密。”高峰说。