[视频]汶川地震十周年 在废墟中站立起来

央视网消息（新闻联播）：十年前的汶川特大地震，满目疮痍，给人民生命财产造成巨大损失。10年来，在党中央坚强领导下，特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央一系列重大部署下，汶川特大地震灾后恢复重建发展取得重大成就。曾经的废墟之上，城乡面貌发生巨变，百姓安居乐业，处处欣欣向荣。

您现在看到的是重建后的汶川县映秀镇，街道整齐，店铺林立，生态农业和观光休闲产业是当地人收入的主要来源。

十年前映秀是5·12汶川特大地震的震中，地震后一个月，习近平就到汶川地震灾区考察抗震救灾工作；十年过去，在党中央的亲切关怀下，汶川地震灾区39个重灾县GDP年均增长9.3%；映秀镇已经成为汶川高山茶叶最大的集散地。今年春节前，总书记再次踏上这片土地，在映秀镇为大家鼓劲加油。

总书记对灾区人民的牵挂，成为当地群众同心向党、团结奋进的精神动力。现在，这里的茶叶品牌已经远近闻名，“汶川三宝”特色水果远销到国内很多大城市，其中的甜樱桃就带动种植区农户人均年收入增长15000元。

牢记总书记嘱托，现在，汶川正把“发展现代农业作为实施乡村振兴战略的重中之重”，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推动农村一二三产业融合发展。

而灾区的生态重建，也在加紧进行。特别是党的十八大以来，力度越来越大。这两天，汶川县绵虒镇造林专业合作社社长周远俊每天带着社员，管护上月刚种下的1000多亩辐射松生态林。几年前，这里还是另一个颜色。

现在，四川灾区已经完成林草植被恢复448.87万亩，修复大熊猫栖息地148.65万亩。今年2月，习近平总书记在四川考察灾后恢复重建发展等情况时强调：“要抓好生态文明建设，让天更蓝、地更绿、水更清，美丽城镇和美丽乡村交相辉映、美丽山川和美丽人居有机融合。”这更让当地坚定了生态优先的发展理念。

在曾经的废墟上，一个充满生机的家园已经浴火重生。党的十八大以来，四川受灾严重的6个市州，2012年经济总量在全省占比49.63%，2017年提升至52.88%。

如今四川已建成各类卫生应急队伍共计991支，益民信息社让很多偏远地区的村民享受到了远程医疗。

在地震灾区甘肃陇南，今天举行的灾后重建十年成果图片展，上百张照片正诉说着陇南十年来的变化。村舍整齐了，产业兴旺了，火车开通了，机场通航了。