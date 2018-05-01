[视频]【在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代 新作为 新篇章】坚持党的全面领导 不断深化机构改革

央视网消息（新闻联播）：方向和原则至关重要。坚持什么样的改革方向、遵循什么样的改革原则，决定着改革的性质和最终成败。习近平总书记强调，这次深化党和国家机构改革要把坚持党的领导、加强和完善党的领导，贯穿于整个深化党和国家机构改革过程中。两个月来，党和国家机构改革围绕完善坚持党的全面领导这一首要任务不断深化。

今年3月28日，中央全面深化改革委员会召开了第一次会议。人们发现，此前的“中央全面深化改革领导小组”已经易名，从“小组”变身为“委员会”，这种升格并非级别上的“升格”，而是职责使命、任务导向的升级。

习近平总书记指出，无论我们对党政关系进行怎样的调整，有一条是不变的，这就是坚持党的领导始终是我们处理党政关系的根本前提。

农业农村部不久前正式挂牌亮相，这不仅仅是将原来的农业部简单换个名字，而是对农业农村治理体系的优化调整。与此同时，将中央农办设在农业农村部，更是进一步加强了党对“三农”工作的集中统一领导。

为了确保机构改革的顺利、高效，党中央专门成立了机构改革协调小组，并对应成立了纪检监察、中办、组织、宣传等九个专项协调小组，建立了多层次的工作体系和全方位的信息沟通协调渠道，梳理形成了改革任务总台账，坚持先立后破，不立不破原则，抓好改革方案的贯彻落实，保证整个改革有条不紊进行。

新旧公章的更替意味着权力职责的交接，在党和国家机构改革落实中，纪检监察机关强化了对执行情况的督察检查，确保政令畅通。

为确保改革有序推进，全国人大法工委、司法部启动了相关法律法规立改废等事宜。

此次深化党和国家机构改革，很多举措是开创性的大手笔，解决了许多长期想解决而没能解决的难题，理顺了不少领域多年想理顺而没有理顺的体制，充分展现了以习近平同志为核心的党中央坚持走中国特色社会主义道路的坚定信念，也体现了迎难而上将改革进行到底，实现中华民族伟大复兴中国梦的使命担当。