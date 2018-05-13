在习近平总书记的书架上，摆着这样一张照片。记录下了习近平陪伴母亲散步的温馨时刻，习近平拉着母亲齐心的手，漫步在公园中。（详情点击：独家！变与不变，一图看懂习主席新年贺词背后的照片）

孝敬父母、重视亲情，习近平有着深厚的家庭情怀。

母亲的牵挂 “娘的心”

习近平的父亲母亲都是老干部、老党员。由于父亲习仲勋从1962年受冤屈，母亲齐心带着尚未成年的小儿子习远平在河南省黄泛区的一个农场劳动，两个姐姐被下放到生产建设兵团，习近平也前往陕北插队。

一家人天南地北、骨肉分离。妈妈的心里又怎能不挂着孩子们，怎能不挂着远在陕北农村吃苦的儿子。她便亲手给习近平缝制了一个针线包，上面绣了三个红色的字：娘的心！

在2015年的春节团拜会上，习近平总书记曾深情吟诵了唐代诗人孟郊的《游子吟》：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。”他说，这首诗生动表达了中国人民深厚的家庭情结。

在梁家河的日子，习近平没有让母亲失望。那些年，种地、拉煤、打坝、挑粪……习近平什么活儿都干过，什么苦都吃过。7年的农村生活，使他和陕北乡亲们结下了深厚情谊。1975年，习近平被推荐到清华大学读书。离开的那天，全村人排起长队为他送行，很多人不舍地哭了，不少村民送他走了一程又一程。

△在送习近平（前排中）上大学时，梁家河村民与习近平的合影。(资料图片)

习近平离开梁家河时，把母亲绣的针线包“娘的心”送给了邻居张卫庞以作纪念，就像他说的“我的人走了，但是我把我的心留在了这里。”

母亲的嘱托 精忠报国

“广大家庭都要重言传、重身教，教知识、育品德，帮助孩子扣好人生的第一粒扣子，迈好人生的第一个台阶。”习近平对家教的重要性深有感触，他对国家的责任感与使命感，在幼年时就受到家庭环境的熏陶并逐渐孕育形成。

△1958年，习仲勋与儿子近平、远平在一起。来源：《习仲勋画传》

习近平时常回忆起小时候与母亲一起生活的点点滴滴。他在自述《我的文学情缘》中透露，自己五六岁时，母亲在中央党校工作，路上有一家新华书店。“我偷懒不想走路，母亲就背着我，到那儿买岳飞的小人书。”买回来之后，母亲就给习近平讲精忠报国、岳母刺字的故事。

“我说，把字刺上去，多疼啊！我母亲说，是疼，但心里铭记住了。”“精忠报国”四个字，习近平从那个时候一直记到现在，成为他一生追求的目标。

母亲的告诫 从严要求自己

注重家庭教育的齐心影响着习近平整个的成长过程，她循循善诱，经常依照家里的规矩给在外地工作、走上领导岗位的习近平写信，告诫他“高处不胜寒”，并嘱咐他要从严要求自己。在习近平走上领导岗位后，齐心还专门召集家庭会议，要求其他子女，不得在习近平工作的领域，从事经商活动。

△1975年，习仲勋和齐心与儿女在洛阳红旗照相馆合影。后排左起：儿子习近平、女儿习安安、女婿吴龙。来源：《习仲勋画传》

受父母耳濡目染影响，习近平秉承家风，对家人要求也非常严格。他担任领导干部后，每到一处工作，都会告诫亲朋好友：“不能在我工作的地方从事任何商业活动，不能打我的旗号办任何事，否则别怪我六亲不认。”无论是去福建、浙江还是在上海工作，他都在干部大会上公开表态：不允许任何人打他的旗号谋私利，并欢迎大家监督。

母亲的理解 工作做好就是最大的孝心

习近平非常孝敬母亲。每当有时间陪她一起吃饭，饭后他都会拉着母亲的手散步，陪她聊天。但作为领导干部，节假日也常常不能回家与母亲团聚。

在重庆电视台的纪录片《忠贞——习仲勋的夫人齐心》中，记录了这样一个瞬间：

2001年春节，母亲齐心与时任福建省省长的习近平通了一次电话，这一年的春节，习近平没能回京跟父母团聚。

“你这么多工作，妈听着还挺高兴的，关键还不在于你来不来，只要你把工作做好了，就是对爸爸妈妈最大的孝心，这就是对家庭负责，也对你自己负责，这都一致的。”当听到儿子是因为工作原因无法回家的时候，齐心反而是高兴的。这一席话中可以看到母亲对于习近平的工作是极大支持的，对于不能团圆也是给予了充分的理解。

对于一个有着优良革命传统的家庭来说，“国家”和“人民”始终是第一位的，自己的“小家”则排在了后面。其实不只是那一年，1985年至2002年，习近平在福建工作了17年，从厦门市副市长一直到福建省省长，这17个春节，习近平很少跟家人团聚。

△今年春节前夕，习近平来到四川凉山彝族自治州昭觉县三岔河乡三河村贫困户节列俄阿木家中。 新华社记者 鞠鹏 摄

家是最小国，国是千万家，家国两相依。注重家庭、注重家教、注重家风，是习近平和他的家庭的底色，也已经深深烙在习近平治国理政的思想和实践中。“心中为念农桑苦，耳里如闻饥冻声。”多年以来，习近平牢记母亲的嘱托，也坚守着自己的初心。回顾习近平当选总书记以来的六个春节，他的脚步遍及“老少边穷”地区，将“精忠报国”四个字化作为国为民的生动实践。

资料来源：央视网 新华社 人民日报 重庆电视台

习近平谈亲情和家风