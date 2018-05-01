【新时代·幸福美丽新边疆】西藏阿里：驮出来的幸福生活

新华网阿里5月12日电（张宸 雪珍）一想到牛背马驮，人们的第一反应是贫穷。然而，在阿里地区普兰县巴嘎乡岗莎村，群众却通过这样的方式，摘下了贫困帽，走上了致富路。

冈仁波齐。新华网 雪珍 摄

岗莎村是通往著名旅游景点神山冈仁波齐的必经之路。

冈仁波齐转山道路平均海拔4700多米，很多游客到此体力不支，需租用牲畜驮运物资。早在上个世纪八九十年代，岗莎村村民就自发组织，利用牦牛提供运送物资的服务。

2010年，在上级部门的支持下，岗莎村组建了集农牧民专业合作组织、村集体经济组织等为一体的牦牛运输服务中心。

牦牛运输服务队办证大厅。新华网 雪珍摄

中心办公场地设在村委会的暖棚里，游客在这里下订单，中心会根据需求安排相应的牦牛、马匹和人力。

村主任久美多吉说：“我们对人员和雇佣牲畜明码标价，一头牦牛240元，一个背夫260元，马匹也有相应的价格，很受欢迎。今年旅游旺季还没开始，就已经赚了好几万元。”

冈仁波齐脚下的牦牛运输服务队队员。新华网 雪珍摄

近几年，随着游客越来越多，牦牛运输服务中心规模不断扩大。政府扶持资金和部分盈利用来购买牲畜，无偿交给村民养育使用；牲畜出工赚的钱，全部归村民自己所有。

据介绍，2017年中心纯收入近1000万元。为延伸产业链条，中心从收入中拿出部分资金，加上政府扶持资金，先后开办了便民超市、茶馆、扶贫宾馆等经济实体，收入来源不断拓宽。

冈仁波齐脚下的牦牛运输服务队。新华网 雪珍摄

岗莎村一组组长白玛西绕家里八口人，16头牦牛和6匹马都是中心无偿提供的，去年仅旅游运输一项，收入就有8.8万元。

“我们预计今年仅超市、茶馆、宾馆等外延经济实体的收入就将突破300万元。”村党支部书记多吉白玛说，“我们聘请了大学毕业生，计划在三年内实现网上接单，到时群众的收入肯定还会更多。”

岗莎村党支部副书记兼村主任久美多吉（右）和牦牛运输服务队一组组长（左）正在核算收入。新华网 雪珍摄

目前，巴嘎乡已被列入西藏自治区级特色小城镇和第二批全国特色小城镇。根据规划，2018年，巴嘎乡将进一步完善旅游基础设施，提升旅游服务水平和品质，提高旅游接待能力。

“现在政策一年比一年好，所以群众的生活只会越来越好。”巴嘎乡乡长益西措成说：“我们对此很有信心。”（完）