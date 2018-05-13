错那县勒门巴民族乡：独一无二“勒仓莲” 乡民致富好帮手( 1 / 11 )

发布时间：2018-05-13 08:28:21 | 来源：中国网 | 作者：吴佳潼 | 责任编辑：高南

勒门巴民族乡茶叶农牧民专业合作社全景，分为上下两层。中国网记者 吴佳潼 摄

中国网山南5月13日讯（记者 吴佳潼）“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动第一站——西藏行12日来到西藏山南错那县勒门巴民族乡，实地了解勒门巴民族乡茶叶农牧民专业合作社情况。

勒门巴民族乡简称勒乡，位于错那县西南部，是整个错那县乃至全国重要边境乡镇之一，下辖2个行政村——勒村、贤村，常住54户140人，其中藏族54人，门巴族86人，是较少民族门巴族的主要聚居地之一。

2006年，门巴戏“阿吉拉姆”被列入国家级第一批非物质文化遗产名录。

勒乡平均海拔2350米，因独特的地理位置和气候条件，可以种植出上等的高原茶，目前勒乡茶叶在市场上处于供不应求状态。勒乡属于半农半牧乡，百姓收入主要靠种植和加工茶叶。据勒乡数据统计，2017年加工出茶叶17782.86斤，创收205.5105万元。

据了解，勒门巴民族乡茶叶农牧民专业合作社成立于2011年8月15日，由部分勒乡勒村、贤村村委会班子成员，农牧民群众共计100人组成。合作社主要经营茶叶种植、清茶加工、嫩茶加工以及销售。

勒乡党总支书记李佳（黑色上衣）与茶农们采茶结束一起回合作社，一路上与茶农们有说有笑。他说：“我要与大家‘打成一片’。”中国网记者 吴佳潼 摄

“得天独厚的自然环境，造就了独一无二的茶叶。”勒乡党总支书记李佳告诉中国网记者，“海拔高，雨水充足，紫外线强，无农业污染，且全部使用农家肥不用化肥，使得茶叶有机成分高，抗病能力强，富含多种对人体有益成分。”

勒乡的茶叶为勒仓莲，图为采摘下来的嫩叶。中国网记者 吴佳潼 摄

勒乡的茶叶为勒仓莲，属于高山茶，半野生茶，1971年开始培育种植。目前，勒乡共有茶田面积693亩，截至2017年底可采摘茶田210亩，其中旧茶田144亩，新播种茶田66亩。

通过茶业收入，茶农们也享受到更多惠农政策，勒乡实施一系列实招：为在校大学生发放助学金2000元/人/年，为农牧民群众购买合作医疗保险40元/人/年，购买碘盐6袋/人/年，为全乡群众购买价值5万余元的粮食。“茶叶促进增收，致富成果共享。”李佳说。

“我们实施‘请进来 走出去’政策，进一步促进我乡茶业发展。”李佳介绍说，“我们会从各个渠道学习其他地区茶叶种植的经验，分享给茶农，并组织人员到其他地方学习、培训茶叶播种、采摘、加工等技术，同时也请过如安徽祁门红茶的专业人员来我乡实地考察和培训。”

今年24岁的茶农格桑次仁，已经有4年的采茶经验。中国网记者 吴佳潼 摄

今年24岁的格桑次仁年纪轻轻，但已经有4年的采茶经验。“现在采茶收入比以前多多了。”格桑次仁边采茶边告诉中国网记者，“以前跟着老人一起采茶，现在自己也可以单独采了。”