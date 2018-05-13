【新时代·幸福美丽新边疆】三位藏族妈妈心声：传承老西藏精神，期待生活更美好

西藏山南错那县麻麻乡小学门巴族学生唱起《我的好妈妈》献礼母亲节（李政葳/摄）

光明网记者 李政葳

“我的好妈妈，下班回到家，劳动了一天多么辛苦呀，妈妈妈妈快坐下，妈妈妈妈快坐下，请喝一杯茶，让我亲亲您吧……”在西藏山南错那县麻麻乡小学的操场上，一群门巴族小学生唱起了《我的好妈妈》，表达对母亲的那份深情。

五月的第二个星期日是母亲节，也是一年一度人们感恩母亲最集中的时段。记者近日在西藏采访时，遇到了三位藏族妈妈，她们不仅传承了老西藏精神，还将这份精神力量传递给子女和周围的人。

西藏山南列麦乡的格桑卓嘎与“列麦精神”关系紧密。“隆子河谷细又长，就是不产粮，春天栽，秋天亡……”为了战胜饥饿，1966年，格桑卓嘎的父亲、时任公社党支部书记的仁增旺杰拉开了列麦乡群众“愚公移山”的序幕。

格桑卓嘎教育子女相信党、知党恩，并双手合十表达对党和国家的祝福（李政葳/摄）

一年的时间，列麦乡群众仅铁犁、铁锹、十字镐就用坏一千多件，老人和孩子拣出石头近千立方。到第二年冬天，1100亩荒地全部开垦完成；为了解决灌溉问题，群众又在高原开凿了7公里“幸福渠”，至今仍是列麦灌溉的重要水源。

“自己小时候经常利用寒暑假随父母上山给树木浇水、施肥。当时条件艰苦，路不好，工具差，上一辈人很不容易。”今年50岁的格桑卓嘎一直承袭父辈留下的“列麦精神”。

“美好、幸福生活要靠自己的双手创造，要自力更生，艰苦奋斗，不能‘等靠要’。”格桑卓嘎说，自己的两个孩子在拉萨、林芝工作，从小就教育他们把父辈留下的“列麦精神”融入学习、生活，学会与群众团结协作，用自己的双手致富，要相信党、知党恩，学会回报社会。

在雪域高原，稀缺的是氧气，珍贵的是精神。几天前，记者在山南的玉麦乡见到了卓嘎、央宗两姐妹。2017年10月28日，习近平总书记写给西藏隆子县玉麦乡牧民卓嘎、央宗姐妹的亲切回信，让一对藏族姐妹与父亲桑杰曲巴几十年如一日守边巡防的故事，走入了人们视线。

央宗、卓嘎两姐妹接受采访时畅想对美好生活的期盼（李政葳/摄）

玉麦乡隶属山南隆子县，位于中印边境，是我国人口最少的行政乡，全乡现有9户31人。1990年之前，卓嘎、央宗姐妹俩和她们的父亲桑杰曲巴，是这片土地上仅有的百姓。“我们现在虽然上了年纪，但绝不会丢下守土固边事业。这些年我们一直在教育孩子们和周围的群众，沿着老父亲的足迹和教诲，做神圣国土的守护者、幸福家园的建设者。”央宗说。

收到总书记回信后，玉麦乡迎来首次的冬季不封山，基础设施建设不断加强，给当地群众生活带来极大改变。“不封山后，大家的生活方便多了，期待玉麦乡群众的生活越来越好。”卓嘎说。

卓嘎和央宗没上过学，但她们的孩子如今都在外求学。说起当年克服重重艰苦送孩子们外出读书的经历，成了卓嘎和央宗引以为傲的“成绩”。因为，那不仅是为了下一代的未来，更是为了玉麦的明天。

卓嘎的孩子一个在内地江西读大学，另外两个在拉萨和山南读中学。央宗的儿子索朗顿珠去年从西藏大学毕业，主动报考了乡里的公务员。“以前在那么艰苦的条件下，长辈都能坚守下来，我有义务、有能力把祖国的边疆守护好，把玉麦乡建设得更美好。”索朗顿珠接受媒体采访时这样说。

“感谢大家对玉麦的关注，期待明天的生活越来越好”“相信中国共产党，感谢中国共产党”……这三位雪域高原上的母亲，她们默默坚守，承袭老西藏精神，并且将对党和国家的那份感恩转化成一种大爱，感动着、激励着人们不断前进。