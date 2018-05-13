【央视快评】让世纪工程造福全人类——写在“一带一路”国际合作高峰论坛一周年

历史，总是在一些特定场景中给人们以汲取智慧、继续前行的力量。一年前的5月14日，习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表演讲，强调以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领，把“一带一路”建成和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路。

习主席的重要演讲，高瞻远瞩地擘画了“一带一路”建设的发展前景，全面深刻地回答了建设什么样的“一带一路”、怎样建设好“一带一路”等重大问题，为这一伟大的世纪工程提供了宝贵的思想源泉和行动指南，受到与会嘉宾和国际社会的广泛赞同和响应。

习主席的重要演讲发表一年来，“一带一路”建设扎实推进，并充分展现其强大的吸引力、感召力和塑造力。从中巴经济走廊上的瓜达尔港到肯尼亚的蒙内铁路，一个个合作项目相继落地并稳步推进；从“光明之路”到“草原之路”，再到“两廊一圈”，多国的发展战略纷纷同“一带一路”倡议紧密对接；“一带一路”朋友圈持续扩大，已有80多个国家和国际组织同中国签署了合作协议。

千里之行始于足下。习主席提出“一带一路”倡议的5年来，这一世纪工程已从理念化为行动，从愿景转变为现实：政策沟通不断深化、设施联通不断加强、贸易畅通不断提升、资金融通不断扩大、民心相通不断促进。过去这5年，中国与“一带一路”沿线国家货物贸易额累计超过5万亿美元，对外直接投资超过700亿美元，中国企业在沿线国家推进建设75个经贸合作区。正如习主席不久前在博鳌论坛演讲中指出，共建“一带一路”倡议源于中国，但机会和成果属于世界。可以说，“一带一路”倡议契合了世界各国人民要发展、要合作、要和平生活的时代潮流，成为世界经济全面复苏的一股强大动力，成为各国各地区实现共赢的重要平台。

不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层。当今世界，孤立主义、保护主义有所抬头，逆全球化暗流涌动，全球发展中的诸多深层次矛盾有进一步加深的趋势。“一带一路”倡议不仅编织出沿线国家深化交往的全新图景，还为世界和平与发展提供了全新的思路、模式和理念。习主席多次强调：我们推进“一带一路”建设不会重复地缘博弈的老套路，而将开创合作共赢的新模式；不会形成破坏稳定的小集团，而将建设和谐共存的大家庭。越来越多的国际人士认识到，以丝路精神为指引，人类将在“一带一路”建设中相向而行，一起走出一条相遇相知、共同发展的光明大道。

今天，重温习主席的重要演讲，更是为了放眼未来，坚定前行的方向。“一带一路”建设已经迈出坚实步伐，我们要乘势而上、顺势而为，向着构建人类命运共同体的美好目标，推动“一带一路”建设行稳致远，不断造福世界造福全人类。

央视评论员