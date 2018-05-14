徐惠芬

5月19日，英国哈里王子终于要大婚了。虽然王位继承人的顺序已经排到了第六位，但和威廉王子2011年的“世纪婚礼”比起来，公众和媒体对这场婚礼的兴趣与关注度一点没有减弱。

一方面，哈里王子已经从曾经的“坏小子”，变成了英国王室人气最高的成员；另一方面，新娘梅根自带话题——离过婚、美国人、演员。自恋情公布后，英国媒体的眼睛就从来没有离开过这一对，更何况是大婚之时。

与威廉标准的王室婚礼不同，哈里努力让自己的婚礼“平民”化。不像哥哥威廉，哈里既没有邀请英国首相，也没有邀请其他一长串政治领袖参加婚礼，而是邀请了1200名普通民众，占婚礼受邀总宾客的近一半。

婚礼地点的选择也更低调，选择了位于温莎城堡的圣乔治礼拜堂。这不由让人想起了哈里的叔叔、女王伊丽莎白二世的小儿子——爱德华王子。以前，英国王室成员一直在西敏寺或圣保罗大教堂结婚，直到1999年，爱德华和平民索菲结婚时，选择在圣乔治礼拜堂举行婚礼，才打破了这个惯例。

哈里的这个叔叔一向不喜欢严肃、拘谨的宫廷生活，而是向往平民百姓的自由自在，他讨厌“王子”的头衔，自称“爱德华·温莎”，还宣布子女将不享用殿下称号。哈里和这个叔叔一样，同样不喜欢自己的“王子”身份，同样爱打破王室的条条框框。这一次，选择圣乔治礼拜堂举行婚礼，或许就是受叔叔的启发。

因为母亲戴安娜王妃去世时遭遇的巨大关注与压力，哈里王子曾多次表示，自己宁愿不是王子。虽然现在已经习惯了媒体，但年少气盛时，是会追着狗仔队打的。

或许，这也是为什么哈里王子娶平民老婆，要“平民”婚礼的原因。内心深处，哈里王子希望自己是个“普通人”，可以过不被过度关注的“普通生活”。

只是，王子就是王子，这个身份不是想逃离就能逃离的。想要通过“平民化”远离王子身份，也是不现实的。“平民化”对普通人而言再自然不过，但到了王子身上，反倒成了话题，只会引起媒体和公众更大的关注。

就像哈里王子对婚礼所作的这些“平民化”的安排，不会因此就让婚礼变“普通”了，反而在传统王室婚礼的对比下变得更特别，让媒体更兴奋。