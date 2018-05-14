印尼三座教堂遭爆炸袭击-警方确认11人死亡、41人受伤

吴宝澍（新华社专特稿）

印度尼西亚第二大城市泗水三座教堂13日上午遭遇爆炸袭击，警方确认11人死亡、41人受伤。

三起爆炸当地时间上午7时30分至8时之间相继发生。

东爪哇省警方发言人弗兰斯·曼格拉在第一起爆炸发生地告诉媒体记者，8人在连环袭击现场死亡。第一起爆炸中，4人死亡，包括至少一名袭击者； 第二和第三起袭击各导致两人死亡。

他说，41人受伤，包括两名警察。

东爪哇省警方总督察马赫富德·阿里芬告诉媒体，第一起袭击中，袭击者使用一辆摩托车；另一起袭击中，袭击者使用一辆汽车。

目击第一起袭击的一名街边商贩说，两名男子骑摩托车强行进入教堂的院子，其中一人背着双肩包，爆炸随即发生。

一名警方高级官员以不公开姓名为要求告诉美联社记者，三起爆炸共由至少5名自杀式袭击者触发，包括一名妇女。

目击第二起袭击的一名门卫说，一名妇女提着两个袋子走向教堂，安保人员阻拦； 她强行进入，爆炸转瞬发生。

路透社记者获得的一份警方内部报告显示，第三起袭击中，教堂停车处一辆汽车爆炸，引燃旁边数十辆自行车。

连环爆炸发生后，警方要求泗水市所有教堂暂时关闭。

这是2010年以来印尼伤亡人数最多的袭击。

印尼国家情报局发言人瓦万·普尔万托当天告诉印尼一家电视台，先前情报显示，恐怖分子可能11日袭击警方目标；似乎“因为警方有所防范，他们选择了备选目标”，改在13日袭击。

瓦万说，情报局怀疑袭击者来自一个效忠极端组织“伊斯兰国”、在印尼活动的组织，主要目标是“国家和地方警察总部”。

他说，当天的袭击可能与几天前一起监狱暴动有关联。

本月8日，印尼首都雅加达郊区一座安保森严的监狱内，全部155名在押极端分子暴动，夺得枪支、劫持多名警察，与警方对峙36小时，杀死5名反恐警察，最终投降。“伊斯兰国”声称暴乱者是它的成员。