朝方邀记者观废弃核试验场-特朗普“推特”回应，感谢朝方“明智、体面之举”

杜鹃（新华社专特稿）

朝鲜外务省12日宣布，预计本月23日至25日举行朝鲜北部核试验场废弃仪式，具体时间视天气情况而定，届时允许国际记者团现场采访。

美国总统唐纳德·特朗普当天在社交媒体“推特”回应，感谢朝方“明智、体面之举”。韩国总统府青瓦台发言人13日说，朝方有意以行动落实上月底南北首脑会晤时所作承诺。

多国记者将现场报道

朝鲜中央通讯社12日援引朝鲜外务省的公报报道，朝方将以爆破方式使核试验场所有坑道坍塌，完全封闭入口后，再拆除地面所有观测设备、研究所和警备部队建筑，还将撤走警备人员和研究人员并完全封闭核试验场周边区域。

公报说，为体现废弃核试验场的透明性，朝方将允许朝鲜国内媒体机构和国际记者团现场采访。鉴于核试验场狭小，国际记者团成员只限来自中国、俄罗斯、美国、英国和韩国的记者。

朝方将向所有国际记者提供从中国北京赴朝鲜元山的专机。抵达元山后，国际记者将乘特别专列赴丰溪里。

丰溪里核试验场位于朝鲜东北部，朝鲜6次核试验全部在那里。

公报说，鉴于核试验场位于人迹罕至的深山沟，安排国际记者团成员在特别专列内住宿。朝方协助记者在现场采访和摄录试验场废弃状况后在媒体中心发稿。

公报说，为维护朝鲜半岛与世界的和平稳定，朝鲜将一如既往地与周边国家和国际社会密切联系、积极对话。

青瓦台表示欢迎

特朗普12日在推特留言：“朝鲜宣布，他们将在6月12日美朝领导人会晤前，本月废弃核试验场。谢谢，这是非常明智和体面的举措。”

美朝关系近期频现回暖迹象。美国国务卿迈克·蓬佩奥9日访朝，与朝鲜最高领导人金正恩会面，领回朝方拘押的3名美国人。特朗普10日宣布6月12日在新加坡与金正恩会晤。蓬佩奥11日说，如果朝鲜迈出“大胆”一步，迅速实现无核化，美国已准备帮助朝鲜走向繁荣。

对朝方废弃核试验场的公告，韩国方面12日没有回应，13日由青瓦台发言人金宜谦在新闻发布会上表示欢迎。

金宜谦说，这表明朝鲜有意落实上月底韩朝首脑会晤时达成的协议，“不是靠说，而是靠行动”。邀请国际记者现场报道说明朝鲜将以透明的方式废弃核试验场。

金正恩和韩国总统文在寅4月27日在朝鲜半岛军事分界线板门店韩方一侧会晤，签署《板门店宣言》，确认实现朝鲜半岛无核化的目标。

“美朝领导人会晤前夕，希望这两个国家（美朝）领导人之间的互信能增强，”金宜谦13日说，“我们希望丰溪里坑道爆炸发出的巨响能成为半岛无核化进程的礼炮。”

一些人仍表示怀疑

一直以来，美方寻求朝方“完全、可验证、不可逆”地放弃核武器项目，强调关键是“可验证”。朝韩首脑会晤当天，特朗普说，他期待美国和朝鲜可能举行的领导人会面有成效，美方将继续对朝方施压，直到实现无核化。

法新社13日报道，一些持怀疑态度的人说，朝鲜没有公开承诺放弃核武库。韩联社援引韩国在野党“自由韩国党”党首洪准杓在社交媒体上的言论报道，朝方废弃核试验场的决定“不是新鲜事”，重要的是朝方如何处置核武器。

洪准杓所言“不是新鲜事”，指的是朝方2008年6月邀几十名国际记者赴宁边观看核反应堆冷却塔炸毁过程。爆破完成后，朝方安排记者前往现场实地查看爆破效果。

由朝鲜、韩国、中国、美国、俄罗斯和日本参与的朝核问题六方会谈促成朝鲜2007年7月宣布关闭宁边核设施。朝鲜2008年9月宣布，由于美国以设立针对朝鲜核申报的验证机制为条件，拒绝把朝鲜从“支持恐怖主义”名单中除名，朝鲜已开始恢复宁边核设施的运行。2008年10月，时任美国总统乔治·Ｗ·布什政府宣布把朝鲜从“支恐”名单中除名。

2008年12月朝核问题六方会谈团长会期间，美朝无法就核验证问题消除分歧，双方未能按照预期就制定核验证议定书达成一致。2009年4月，朝方宣布退出朝核问题六方会谈并将按原状恢复已去功能化的核设施。