七郎

看着中超积分榜上四骏齐头并进，身后大批追兵将至的格局，我很想应景地说一句：中超无弱旅。但现实却是中超无强队——超级外援的存亡直接决定了一支球队的兴废，而所谓U23政策则进一步压缩了各支球队回旋调整的空间，随着各队超级外援因为各种原因缺阵，中超豪强们也开始了比谁更烂的表演。

中超第10轮，原本应该是排名积分榜前列的球队们争抢身位的绝佳机会，毕竟前四名之间只有2分的差距，一场胜利就足以让自己脱颖而出。然而，上港、恒大、鲁能和国安四强却不约而同地以一场平局达成了谁也别嫌弃谁的“默契”。

面对排名积分榜榜尾的贵州恒丰，缺少了胡尔克的上海上港艰难地从客场带走1分，而从场面上看，“绿巨人”的缺席让上港不仅彻底失去压制对手的能力，甚至整个进攻体系也完全走样——很难想象，一支还拥有奥斯卡和艾哈迈多夫的球队，在中前场的进攻组织上竟然如此乏力，甚至不得不以三条线整体后移的姿态来面对一支积分榜垫底的球队。

从1比1战平天津泰达开始，上港已经连续5场（亚冠一场）比赛难求一胜，不仅中超开局6连胜的老本已然消耗殆尽，而且双线的压力都突然降临。有人可能还在纠结于上港近期三次失球都是来自于对方的角球，但如果上港不能像以往那样以进攻压制对手，无论是角球、任意球甚至界外球，都可能成为下次失球的原因。现在的上港，强势时的战术也许没有问题，但核心人物一旦缺位就全是问题。

上港在客场拿副班长没有办法，而恒大则在主场“放生”了从未在天河拿过分数的华夏幸福。第二次入主恒大的卡纳瓦罗，显然想开创属于自己的恒大时代。但现实是，如今的恒大不仅依然未能解决保利尼奥离去问题，而且已经开始品尝到了“后郑智”时代的苦涩，更要命的是，看看33岁的冯潇霆、32岁的郜林，31岁的黄博文和于汉超，在恒大的暮年时光里，卡纳瓦罗的少帅风姿不知道能维持多久？

其实，前4名的球队，除了国安最近2轮拿到1胜1平的成绩，尤其是客场2比1逆转上港，拖住了领头羊前进的步伐之外，上港、鲁能和恒大6场比赛只交出了4平2负的不胜成绩单。强队的集体刹车，让所谓的争冠区拥挤不堪，上港、鲁能同积20分，国安、苏宁19分次之、恒大18分列第5，而伤病满营的申花，在拿下重庆斯威之后目前以17分逼近了亚冠资格区，与上港的差距仅仅只有1场球的距离。积分榜上半区的第8名泰达，目前也有15分入账，与榜首只有2场球的距离——不仅现在谈中超的冠军归属是一个复杂的数学问题，甚至连亚冠资格区的界限也非常模糊。

就在这周，亚冠东亚区8强战次回合就要打响，周末则是休战前的最后一轮中超联赛。恒大和上港都将遭遇最魔鬼的一周挑战。以目前的球队实力和状态而言，两队都不具备称霸亚冠的硬实力，如何取舍，不仅是面子问题，更是可能关乎着整个赛季的走势。至于鲁能、国安乃至申花，这些过往的“豪门”能够重回争冠的序列中，与其说是实力使然，不如说是得益于恒大、上港两强两线作战，阵容乏力。

一个关键的节点就是，在下轮联赛过后，中超将迎来世界杯休赛期以及二次转会窗，能否在夏季进补球员显然成为了各支强队的当务之急。只不过，面对中超近几个赛季以来少有的混战局面，无论是新贵上港，还是老牌豪门恒大，一套阵容打天下的时代显然已经过去。