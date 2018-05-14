“阳光杯”足球赛举行

晨报记者甘慧报道 5月13日，普陀区中远实验学校足球场迎来了一场特殊的足球比赛，那就是——2018普陀区助残周系列活动之“阳光杯”足球友谊赛。这次足球友谊赛围绕“残健共融、互助友爱”主题，为上海市脑瘫足球队员们提供一个快乐的足球交流机会。

志愿者参赛队由五星体育广播和上海绿地申花足球俱乐部队两支球队组合而成，对阵上海脑瘫足球队。绿地申花足球俱乐部总助、办公室主任周欣携U19梯队的周俊辰、雷荣智出席了活动。

2003年，上海市残联开发了脑瘫足球训练这一康复项目。2016年3月，在市残联体训中心、普陀区残联的联合推动下，充分吸收普陀区教育局、普陀区青少年中心以及区足球运动俱乐部的优势资源，催生“上海市脑瘫足球训练基地”落户曹杨二中，并邀请前申花“95黄金一代”著名球员顾明青担任指导教练，让上海的脑瘫足球爱好者们实现了奔跑于绿茵场的梦想。